Neues Geschäft eröffnet in der Innenstadt

Bis zum verkaufsoffenen Sonntag reicht es ihr nicht mehr. Aber spätestens Ende März feiert Ute Epp die Geschäftseröffnung von Leomi Baby & Kidsboutique in der Bad Saulgauer Fußgängerzone. In ihrem Sortiment führt die Bad Saulgauerin nachhaltige Spielwaren, Bekleidung für Babys und Kinder sowie Dekoartikel für Kinderzimmer.

Sie krempelt den Laden um

Neuer Boden, neue Beleuchtung, frische Farben an der Wand: Ute Epp krempelt ihren Laden um. Die 56-Jährige ist die Nachfolgerin von Barbara D’Avino, die ihren Mietvertrag für das Modegeschäft Ciao Moda nicht mehr verlängert hatte und Ende des vergangenen Jahres ausgezogen war.

Epps drei kleine Enkelkinder haben sie inspiriert, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Denn beim Einkaufen für die drei Enkelkinder merkte Epp, dass in der Versorgung für kleine Kinder eine Lücke klafft. „Gerade nachhaltiges Spielzeug aus Holz gibt es kaum noch“, sagt Epp, die schon vor zwei Jahren zum ersten Mal den Gedanken hatte, den Bad Saulgauer Einzelhandelsstandort mit einem Geschäft zu bereichern, dass in der Innenstadt fehlt.

Oft würden die Bad Saulgauer deshalb nach Ravensburg oder nach Bad Waldsee zu „Baby Walz“ fahren. Sie wolle indes nicht zum Bad Saulgauer Kinderland Rofu in Konkurrenz treten. „Ich sehe mein Geschäft als eine gute Ergänzung“, so Epp. Ihre Boutique soll keine Kopie sein.

Auf einer Fläche von knapp 120 Quadratmetern in 1a-Lage will sie daher ab Ende März ihr Glück versuchen. Familienangehörige, Freunde und Bekannte haben sie dazu ermutigt, diesen Schritt zu gehen, weil sie davon überzeugt sind, in Bad Saulgau genügend Kunden anzusprechen, die in ihrem Geschäft die richtige Auswahl treffen können.

Anregungen von der Spielwarenmesse

Große Unterstützung erhielt Epp von ihrer Tochter Selina, die sich bei der Spielwarenmesse in Nürnberg Anfang Februar umschaute, Anregungen holte und dann die Ware bestellte, die nach und nach in Bad Saulgau ankommt. Die Kartons stapeln sich schon. „Da haben sich viele Markenlabels und Familienunternehmen präsentiert - vor allem aus Dänemark“, sagt Selina Epp, die ihrer Mutter mit guten Ratschlägen zur Seite stehen will.

Dänemark gilt als Vorbildland, was die Herstellung von umweltfreundlichen Spielsachen anbelangt. Ute Epp wil diesem Vorbild folgen.

Ausgefallene Sachen

Zielgruppe ihres Geschäfts sind Kinder bis sechs Jahre. Zu ihrem Sortiment zählen Küchen, Werkbänke, Puppenbetten - alles aus Holz. Sie verkauft außerdem Babykleidung, „aber nicht von der Stange, sondern eher ausgefallene Sachen wie zum Beispiel Barfußschuhe“, ergänzt Tochter Selina.

Im Grundsatz gilt, „dass sehr auf die Nachhaltigkeit geachtet wird“, sagt Ute Epp, die außerdem Dekoartikel für das Kinderzimmer auf ihrer Warenliste aufführt.

Das Einkaufen soll zu einem Erlebnis werden - und zwar stressfrei. Ute Epp

Ute Epps Idee geht noch weiter. Sie hat vor, regelmäßige Workshops für bis zu zehn Kinder anzubieten, in denen die Kinder gemeinsam basteln oder lesen, während sich die Eltern in Ruhe umschauen können. „Das Einkaufen soll zu einem Erlebnis werden - und zwar stressfrei“, so Ute Epp, die in ihrem Geschäft auch eine Spielecke für die Kinder und eine Kaffee-Ecke für die Erwachsenen einrichtet.

Bis Ende März soll die bestellte Ware da sein, sodass sie Regale befüllen und ihr Geschäft eröffnen kann. Ute Epp kann es gar nicht mehr abwarten.