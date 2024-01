Infotage zum Weltgebetstag der Frauen

Das ökumenische Weltgebetstagsteam und die katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau laden alle verantwortlichen und interessierten Frauen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke zu den Informationstagen in Ochsenhausen am Samstag, 20. Januar, in Biberach am Dienstag, 23. Januar, im Martin-Luther-Gemeindehaus, in Bad Saulgau am Donnerstag, 25. Januar, im evangelischen Gemeindehaus und online am Freitag, 26. Januar, ein.

Die Informationstage finden in Ochsenhausen ganztags und an den anderen Tagen am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr statt. Nähere Angaben gibt es auf der Internetseite der Dekanate Biberach und Saulgau mit der Bitte um Anmeldung.

Die Informationstage liefern Ideen und Impulse, die zum Gelingen der eigenen Weltgebetstagsfeier in den Kirchengemeinden und -bezirken beitragen sollen. Rund um den Globus beten Menschen am ersten Freitag im März in den Weltgebetstag-Gottesdiensten darum, dass Frieden weltweit keine Utopie bleibt, sondern Wirklichkeit wird und Einzug hält. „Vielleicht ist es da für manche Frauen hilfreich, zu wissen, dass es die Informationstage zur Vorbereitung der eigenen Feier gibt. Wie jedes Jahr ist es charakteristisch für den Weltgebetstag, auf die Stimme der Frauen zu hören, die den Gottesdienst geschrieben haben, und sich von ihnen bereichern lassen, mit ihnen und weltweit verbunden zu beten“, heißt es in der Ankündigung der Dekanate Biberach und Saulgau.

Teilnehmer erhalten zum aktuellen Weltgebetstagsland Landesinformation und Informationen zu der Situation der Frauen, ihrer Kultur, Geschichte und Religion. Die Gottesdienstordnung mit verschiedenen Gestaltungselementen, Auslegung eines Bibeltextes und Ideen zur Festgestaltung sind ebenfalls Bestandteil der Informationstage.