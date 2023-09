Das war wohl zu einfach: Erneut mehr als 60 Leserinnen und Leser haben beim Gastrorätsel von Schwäbische.de die Masken des Blumennärrles und des Pelzteufels dem Wirtshaus Paradies zuordnen können. Das Losglück fiel auf Gerold Münch aus Sießen, der als Preis einen 25-Euro-Gutschein einlösen darf.

Zeit für Renovierungen

Tisch zehn im Wirtshaus Paradies ist bei den Gästen beliebt. „Das ist die Sulgemer Fasnetsecke“, sagt Eigentümer Frank Selbherr, der vor zehn Jahren die Traditionsgaststätte mit Eigenkapital und Zuschüssen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erworben hatte.

„Ich bin seither wirklich sehr zufrieden“, sagt der 43-Jährige, der seit der Wiedereröffnung im Herbst 2013 einen Einbruch erleben musste ‐ die Corona-Pandemie. Als das Wirtshaus schließen musste, blieb ihm jedenfalls genügend Zeit, um es in Etappen auf Vordermann zu bringen.

Adam und Eva

Vor zwei Jahren im zweiten Lockdown erneuerte er unter anderem den Fußboden, besorgte weitere Sonnenschirme für den Biergarten, installierte eine PV-Anlage auf dem Dach und hatte außerdem die Idee, die weinrote Wand im Nebenraum frisch zu streichen. „Der Lockdown war eine gute Chance für Veränderungen und einige Investitionen“, sagt Selbherr.

An der Wand hinter Tisch zehn waren zuvor Motive zum Thema Paradies ‐ Schlangen, Äpfel, Adam und Eva ‐ zu sehen. Selbherr überlegte sich einen neuen Anstrich, der zu Bad Saulgau passen sollte.

„Und da fiel mir sofort die Fasnet ein“, so Selbherr, der sich von Maskenschnitzer Günther Wetzel die Vorlagen aller sechs Masken der Dorauszunft geben ließ, damit eine Künstlerin die Masken auf die Wand malen konnte. „Die Resonanz auf die Bemalung an der Wand ist durchweg positiv.“

Auf einem guten Niveau

Mittlerweile sei das Paradies mit seinen zwei gut besuchten Kegelbahnen wieder auf dem Niveau von 2019 angelangt. „Wir konnten uns konstant steigern.“

Gesteigert haben sich im Gastgewerbe allerdings auch die Preise für Speisen und Getränke, womit das Wirtshaus Paradies aber nicht alleine ist. „Es gibt schon gewisse Preisempfindlichkeiten, die es aber in allen Branchen gibt“, sagt Selbherr.

Eigentümer Frank Selbherr sitzt an Tisch zehn, an dessen Wand die Masken des Blumennärrles und des Pelzteufels zu sehen sind. (Foto: Dirk Thannheimer )

Doch, so ergänzt er, die Preissteigerungen würden sich in der Gastronomie noch in einem normalen Rahmen bewegen. „Wir liegen bei etwa zehn Prozent. Das ist im Vergleich zu anderen Branchen noch wenig.“

Dennoch hofft Selbherr wie seine Wirtekollegen in Bad Saulgau darauf, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen bei sieben Prozent bleibt und nicht wieder auf 19 Prozent erhöht wird. „Das würde uns allen helfen, den Gastronomen und den Gästen.“

Doppelter Grund zum Feiern

Für den gelernten Koch Frank Selbherr und seine Frau Charlotte gibt es ungeachtet dessen dieses Jahr noch eine doppelten Grund zum Feiern. „Am 15. Oktober 2013 habe ich das Paradies eröffnet, das in diesem Jahr seit 125 Jahren existiert.“ Und deshalb planen die Selbherrs ein paar Aktionen für ihre Gäste über einen längeren Zeitraum.

„Wir wollen ein paar Klassiker bespielen“, so Selbherr, der damit die Speisekarte meint, auf der in den nächsten Wochen unter anderem Spanferkel steht. Selbherr will vor allem den rustikalen Charakter des Wirtshauses mit bayerischem Einschlag in den Mittelpunkt stellen.

„Zu uns kommen Gäste in Arbeitsklamotten aber auch die Geschäftsleute in Anzug und Krawatte“, ergänzt Selbherr, der seit Anfang des Jahres wieder einen Mittagstisch anbietet, den er zuvor einstellen musste, weil ihm das Personal fehlte. „Wir konnten diese Lücken nicht füllen. Jetzt sind wir wieder besser aufgestellt.“

Das sind die Öffnungszeiten

Trotzdem hat das Paradies am Montag und Dienstag Ruhetag, hat aber dann aber von Mittwoch bis Freitag von 10.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr sowie samstags durchgehend von 10.30 bis 24 Uhr und sonntags 10.30 bis 21 Uhr geöffnet.