In diesem Verein ist Mario Gomez jetzt Ehrenmitglied

Der FV Bad Saulgau hat aus Anlass seines 120-jährigen Bestehens, das der Verein in diesem Jahr feiert, seinen wohl prominentesten ehemaligen Spieler, Mario Gomez (38), zum Ehrenmitglied ernannt. Der am 10. Juli 1985 in Riedlingen geborene Gomez spielte zwischen 1998 und 2000 - als C-Jugendlicher - für den FV Bad Saulgau, ehe er in die Jugendabteilung des SSV Ulm wechselte. Es folgte eine beachtliche Karriere als Profifußballer.

Er ist hier eine Legende. Florian Reichle

Mario Gómez Garcia - so sein vollständiger Name - richtete mit einer knapp einminütigen Videobotschaft, die der Verein während seiner Hauptversammlung am vergangenen Freitag zeigte, Worte des Dankes und der Erinnerung an die Versammlung.

Ein sehr wichtiger Schritt

In seiner Botschaft bedankte er sich beim FV Bad Saulgau und vor allem bei seinem Jugendtrainer Elmar Trunk. „Der FV Bad Saulgau war in meiner Karriere ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ich kann mich sehr gut an die Mannschaft erinnern.

Ganz, ganz viel Talent. Ein fantastischer Trainer mit Elmar Trunk. Timo (Trunk, d. Red.), der Zehner, hat mir immer die Bälle serviert. Wir haben echt viel Spaß gehabt damals“, sagt der in Unlingen aufgewachsene Gomez über seine Zeit beim FV Bad Saulgau.

Die Karriere von Mario Gomez Mario Gomez begann seine Profikarriere beim VfB Stuttgart, mit dem er 2007 Deutscher Meister wurde. Von 2009 bis 2013 spielte er für den FC Bayern München, mit dem er zwei Mal das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg sowie einmal den Gewinn der Champions League erreichte. Nach einem zweijährigen Gastspiel beim AC Florenz in der italienischen Serie A spielte der Bundesliga-Torschützenkönig von 2011 in der Saison 2015/16 auf Leihbasis in der türkischen Süper Lig für Beşiktaş Istanbul, bei dem er Meister und Torschützenkönig wurde. Nach eineinhalb Jahren beim VfL Wolfsburg kehrte Gomez im Januar 2018 zum VfB Stuttgart zurück, bei dem er 2020 seine Karriere beendete. Er spielte von 2007 bis 2018 für die deutsche A-Nationalmannschaft. Mit ihr nahm er an den Weltmeisterschaften 2010 und 2018 sowie an den Europameisterschaften 2008, 2012 und 2016 teil. Vor Jahren war Mario Gomez als Fußballexperte auf Amazon Prime zu sehen. Seit Januar 2022 ist er als Technischer Direktor von Red Bull Soccer International tätig und ist in dieser Funktion für strategische Planungen und strukturelles Arbeiten bei RB Leipzig, New York Red Bulls und Red Bull Bragantino verantwortlich.

Er beendete seine Videobotschaft mit einem Gruß an den FV Bad Saulgau und hofft, „dass in Bad Saulgau die Dinge noch immer so laufen wie früher, schön geordnet, gut organisiert, sodass sich junge Kicker bestens entwickeln können“.

Auch der so gelobte Jugendtrainer Elmar Trunk kann sich noch gut an die fußballerischen Anfänge von Deutschlands Fußballer des Jahres 2007 erinnern. Dem jungen Mario Gomez sei es, so Trunk, selbst nicht so richtig klar gewesen, dass er das Potenzial zum Profi hatte, „aber wir haben ihm verdeutlicht, dass er die Chance dazu hat, wenn er dran bleibt“.

Viele Talente in der Mannschaft

Gomez kam damals von seinem Heimatverein SV Unlingen zur Saison 1998/1999 und spielte im ersten Jahr im jüngeren C-Junioren-Jahrgang beim FV Bad Saulgau, an seiner Seite Talente wie Robert Henning, Florian Kohnert, Timo Trunk, Florian Reichle, Matthias Bayer und andere Spieler.

Thomas Albeck - bereits verstorbener ehemaliger VfB-Jugendleiter - habe ihm, so Trunk, einmal versichert, dass er zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Trainer geraten sei. „Ich habe damals meinen Schwerpunkt auf die koordinativen Fähigkeiten gelegt. Das war damals relativ neu.“

Albeck lotste Gomez 2001 von Ulm nach Stuttgart, mit Hilfe von Elmar Trunk und Gomez’ Eltern. Das sollte sich spätestens 2007, als der VfB Stuttgart mit Gomez Deutscher Meister und Fußballer des Jahres wurde, als Königstransfer herauskristallisieren.

Mario hatte immer einen klaren Kopf, eine gewisse Zielstrebigkeit, Ehrgeiz. Elmar Trunk

„Mario hatte immer einen klaren Kopf, eine gewisse Zielstrebigkeit, Ehrgeiz. Und er hatte den absoluten Torinstinkt, die Ruhe vor dem Tor“, erinnert sich Trunk und erzählt eine Anekdote aus einem Jugendspiel gegen Ehingen. „An dieses Tor erinnere ich mich noch heute. Mario bekam den Ball am Fünfereck. Mit einer Schussfinte ließ er gleich fünf Gegenspieler ins Leere laufen und versenkte den Ball im langen Eck.“

Viel hartes Training

Im zweiten Jahr zog Trunk Gomez und die anderen Talente - eigentlich noch C-Junioren - in die B-Jugend hoch - gegen manche Widerstände. In der Mannschaft, die dreimal in der Woche trainierte, standen spätere Spieler der ersten Bad Saulgauer Mannschaft wie Thomas Rist oder Christian Frey.

Von Bad Saulgau wechselte Mario Gomez dann zum SSV Ulm und ein weiteres Jahr später zum VfB Stuttgart. Trunk begleitete auch diese Phase und hat heute noch Kontakt zum Ex-Nationalspieler. „Wir haben nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis, auch zu Marios Eltern“, so Elmar Trunk.

Auch Gomez’ ehemalige Mitspieler kommen regelrecht ins Schwärmen, wenn sie an die zwei Jahre mit ihm zurückdenken. „Uns war allen klar, dass er später mal höher spielen wird“, sagt Matthias Bayer, stellvertretender Vorsitzender des FV Bad Saulgau.

Nur der Vorstand wusste von der Videobotschaft, die am Ende der Hauptversammlung gezeigt wurde. „Da wurde es plötzlich ganz still und alle haben ganz große Augen gemacht“, so Bayer.

So kommt der Kontakt zustande

Schriftführer Florian Reichle hatte zuvor den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kontaktiert, wo Gomez als Technischer Direktor beschäftigt ist, und den Wunsch des FV Bad Saulgau geäußert, den Mario Gomez gerne erfüllte.

Den FV Bad Saulgau hat er offensichtlich nicht vergessen und umgekehrt der FV seinen bekanntesten Fußballprofi auch nicht. „Wir wollten ihn zum Ehrenmitglied ernennen, weil wir heute noch stolz darauf sind, dass ein Jugendspieler von uns es bis ganz nach oben geschafft hat. Er ist hier eine Legende“, sagt Reichle, der an Mario Gomez besonders schätzt, „dass er bodenständig geblieben ist und überhaupt nicht arrogant. Einfach ein netter Kerl.“

Er war ein wuchtiger Spieler, der halt immer wusste, wo das Tor steht. Florian Reichle

„Und er war früher schon ein Schlitzohr“, ergänzt Matthias Bayer, der als VfB-Fan seinen früheren Mitspieler oft genug im Stadion zugeschaut hat. „Da habe ich dann immer seinen Namen gerufen“, so Bayer. Florian Reichle weiß noch gut, als Gomez zum FV Bad Saulgau wechselte. „Er war ein wuchtiger Spieler, der halt immer wusste, wo das Tor steht.“

Denn Tore erzielte Gomez schon als Jugendlicher am laufenden Band. Dass Mario Gomez eine sportlich so erfolgreiche Laufbahn einschlug, führt Bayer auf die Zeit beim FV Bad Saulgau zurück. „Ich behaupte, dass Bad Saulgau in seiner Jugend die wichtigste Station war - mit einer guten Mannschaft und einem super Trainer.“