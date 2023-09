Seit 2020 werkeln Corinna Wagner und Jürgen Schulz–Lorch am „Adler“ in Moosheim. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, zeigen sie von 13 bis 18 Uhr die Fortschritte und was noch geplant ist.

Die Wirtsstube lädt schon zum geselligen Beisammensein ein. (Foto: Julia Freyda )

Als der „Adler“ 1965 seine Tür als Gastwirtschaft schloss, fiel das denkmalgeschützte Gebäude in eine Art Dornröschenschlaf. Jahrzehntelang stand das 1840 erbaute Haus leer und verfiel zusehends. Bis die Architektin und der Restaurator es entdeckten und sich trotz des schlechten Zustands auf Anhieb darin verliebten.

Vier Monate lang haben wir nur ausgemistet. Jürgen Schulz-Lorch

„Es sah verheerend hier drin aus. Aber wir haben gesehen, was für ein Schatz das Haus ist“, sagt Schulz–Lorch. Die Vision für den „Adler“: Ein kleines Café, Ferienwohnungen für behinderte und nicht behinderte Menschen.

Zimmer für Zimmer

Einen Teil davon haben sie bereits verwirklicht. Der Weg dahin begann mit viel Dreck. „Vier Monate lang haben wir nur ausgemistet“, sagt Schulz–Lorch. Danach hat das Paar sich ein Zimmer nach dem anderen vorgenommen. Der erste Stock ist fast fertig.

Ein Teil der Räume ist vermietet, andere stehen zum Beispiel für Veranstaltungen zur Verfügung. Die vermieteten Zimmer werden beim Tag des offenen Denkmals in einem Film gezeigt. Außerdem wird es Führungen geben, eine Bewirtung und ein Kinderprogramm.

Mittlerweile ist das Gebäude auch ans Stromnetz und die Kanalisation angeschlossen. Eine Heizung fehlt noch. „Aber überall sind alte Öfen und schaffen eine besondere Wohnlichkeit“, sagt Schulz–Lorch. Die Renovierungen macht das Paar in Eigenleistung, allein schon aus Kostengründen. Bei dem Restaurator kommt dabei auch immer wieder der Künstler durch. „Natürlich wollen wir von dem Denkmal so viel erhalten wie möglich, aber auch Akzente setzen“, sagt Schulz–Lorch.

Viel Farbe im Spiel

So hat er etwa an der Wand im Flur Reste einer Malerei entdeckt und nach seinen Vorstellungen ergänzt. „Jeder Raum hat eine eigene Ausstrahlung und die haben wir versucht, aufzugreifen“, sagt Schulz–Lorch. Außerdem haben die Zimmer Namen, heißen etwa Sagaland, Otto oder Abendstern. „Das sind die Dinge, die Spaß machen: Das Gestalten mit den Farben. Aber insgesamt steckt schon sehr viel harte Arbeit in der Sanierung“, sagt der Restaurator.

Jeder Raum ist individuell gestaltet, wie hier mit einer japanischen Perlentaucherin an der Wand. (Foto: Julia Freyda )

Und davon gibt es noch eine Menge. Im Erdgeschoss werden die Küche, der Wohnraum und das behindertengerechte Bad umgebaut. Die Spülküche hat schon Gestalt angenommen. Fünf Jahre haben Corinna Wagner und Jürgen Schulz–Lorch sich für den „Adler“ vorgenommen und liegen im Zeitplan.

Und so bleibt auch noch Luft, um sich der zweiten Vision zu widmen: Ein kleines denkmalgeschütztes Gebäude in Aach, das nach der Sanierung als Wohnung genutzt werden soll. Auch dies Projekt in der Mühlbachstraße 3 kann am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden.