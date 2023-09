Beim bundesweiten Warntag haben am Donnerstag um 11 Uhr die Handys laut geschrillt. In Bad Saulgau waren die Sirenen allerdings nicht zu hören, was jedoch Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl–Heinz Dumbeck nicht beunruhigt. „Wir wissen, dass die Sirenen funktionieren.“

Für den Ernstfall sensibilisieren

Einmal im Jahr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe einen Probealarm aus, um die technische Infrastruktur zu testen und die Menschen für einen Ernstfall zu sensibilisieren. „Die Alarmierung über die Warn–Apps wie Nina, Katwarn oder Cell Broadcast hat gut funktioniert“, sagte Dumbeck im Anschluss an den Probealarm. Dumbeck hatte die Feuerwehrleute darum, ihm eine Rückmeldung zu geben, ob die Alarmierung die Handys erreicht habe.

Er ist ein gutes Mittel, um alle Möglichkeiten der Alarmierung testen zu können. Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck über den Warntag

Dafür lösten die elf Sirenen — eine in der Kernstadt und zehn in den Teilorten — nicht aus. Dumbeck weiß noch nicht genau warum, vermutet aber, „dass es in der Leitstelle einen Flaschenhals wegen zu vieler Einsätze gegeben haben könnte“. Er wolle der Ursache aber auf den Grund gehen. Die Leitstelle muss den Alarm bestätigen, damit die Sirenen heulen. An den Sirenen an sich könne es nicht gelegen haben. „Einmal im Quartal werden die Sirenen getestet“, ergänzt Dumbeck, der den bundesweiten Warntag für sinnvoll erachtet. „Er ist ein gutes Mittel, um alle Möglichkeiten der Alarmierung testen zu können“, so Dumbeck. Die Bürger würden so auf den Ernstfall vorbereitet werden —, und zwar schnell und flächendeckend.

Ein Standort in der Kernstadt

Für die Zukunft will Dumbeck das Netz mit den Sirenen ausbauen. Der bislang einzige Standort an der Hauptwache soll seiner Ansicht nach um drei weitere Standorte erweitert werden. „Wir müssen die Infrastruktur noch verbessern“, sagt er. Den bundesweiten Warntag würde er zudem zwei Mal im Jahr stattfinden lassen.