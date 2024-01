Zum Jahresende hat Gerhard Schell seinen Arbeitsplatz geräumt. Der 72-Jährige hört als Ärztlicher Direktor der Akutklinik in Bad Saulgau auf. Seinen Ruhestand will er mit seiner Frau in Bad Saulgau verbringen.

Acht Jahre lang war Schell an der Akutklinik Ärztlicher Direktor und Chefarzt. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht“, sagt Schell, wobei er die Corona-Pandemie am liebsten ausblenden will. Er sei froh, dass die Akutklinik diese schwierige Zeit überstanden habe. Andere Kliniken seien daran kaputtgegangen oder verkauft worden, so Schell.

Nachwirkungen der Pandemie

Doch die Nachwirkungen der Pandemie wurden auch in der Akutklinik spürbar. Der Anteil der Patienten mit Depressionen und Angststörungen in der Akutklinik ist seit der Corona-Pandemie um rund ein Viertel gestiegen. „Es sind sowohl jüngere als auch ältere Patienten mit seelischen und körperlich schweren Erkrankungen“, ergänzt Schell.

Empfohlene Artikel Gesundheit Psychische Erkrankungen bei Jugendlichen auf hohem Niveau q München

Die Akutklinik Bad Saulgau mit ihren rund 100 Mitarbeitern ist vor allem auf Patienten mit Depressionen, Burn Out und Schlafstörungen spezialisiert. „Diese Krankheitsbilder nehmen ebenfalls immer mehr zu.“ Betroffen seien Berufsgruppen aus dem sozialen Bereich sowie Polizisten und auch Lehrer.

Viele sind überfordert

„Auf Themen wie Inklusion an Schulen beispielsweise werden die Lehrer zu wenig vorbereitet“, sagt Schell, der seelische Erkrankungen auch auf den Mangel an Arbeitsplätzen zurückführt. In den Therapiestunden werde deutlich, dass viele Patienten beruflich überfordert seien, Angst hätten oder erschöpft seien, was wiederum Stress verursache. „Stress macht krank“, ergänzt Schell.

Wir fühlen uns sehr wohl in Bad Saulgau - eine tolle Stadt. Gerhard Schell

Aber auch Depressionen lassen sich behandeln. Wichtig sei, „dass Menschen mit Depressionen ihre Scham abbauen und den Weg zum Arzt nicht scheuen. Sie müssen den Mut haben, sich uns anzuvertrauen“, ergänzt Schell. In der Akutklinik sollen die Patienten außerdem lernen, wie sie sich selbst schützen, wie sie widerstandsfähiger werden und Selbstvertrauen gewinnen.

Er wohnt weiter in Bogenweiler

Für Gerhard Schell beginnt nun sein letzter Lebensabschnitt mit seiner Frau, die in Stuttgart als Ärztin praktiziert, weshalb die beiden zwischen ihrem Wohnort Bogenweiler und Stuttgart pendeln. „Wir fühlen uns sehr wohl in Bad Saulgau - eine tolle Stadt“, sagt Schell, der deshalb auch am gesellschaftlichen Leben teilnimmt - demnächst an der Fasnet und im Sommer beim Bächtlefest. Dann aber zum ersten Mal als Rentner.

Wir entlassen den Patienten erst, wenn es ihm besser geht oder wenn er wieder arbeitsfähig ist. Gerhard Schell

Seine Stelle als Ärztlicher Direktor wird indes nachbesetzt. Seine Nachfolgerin, deren Name noch geheim gehalten wird, soll am 1. April beginnen und in die Fußstapfen von Gerhard Schell treten, der davon überzeugt ist, dass sich in der Akutklinik auch in Zukunft genügend Patienten behandeln lassen werden. „Wir entlassen den Patienten erst, wenn es ihm besser geht oder wenn er wieder arbeitsfähig ist“, sagt Gerhard Schell.