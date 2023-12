Der Imbiss an der B 32 hat seit Anfang Dezember einen neuen Pächter: Uwe Störk versucht gemeinsam mit seiner Frau Rosi sein Glück. Das Ehepaar dürfte vielen Badegästen des Altshauser Weihers bekannt sein. Dort betreiben die beiden seit acht Jahren den Imbiss.

Vater geht zurück nach Nordrhein-Westfalen

„Imbiss zu vermieten“. An diesem Schild fuhr Uwe Störk zufällig an der B 32 vorbei, nachdem der vorherige Pächter Marc-Leon Hasenbeck das Geschäft aufgegeben hatte. Hasenbeck übernahm im September 2022 den Imbiss unter den Namen „Zum hungrigen Löwen“, indem hauptsächlich sein Vater gearbeitet hatte.

„Er wollte aber zurück nach Nordrhein-Westfalen, sodass ich als Unternehmer den Betrieb nicht mehr alleine weiterführen konnte“, sagt Hasenbeck auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau. Im Juli 2022 war deshalb wieder Schluss.

Ich musste nicht lange überlegen. Uwe Störk

Verpächter Florian Digel suchte einen neuen Pächter und war froh, dass sich Uwe Störk bei ihm gemeldet hatte. Denn fast ein halbes Jahr lang war der Imbiss geschlossen. „Ich musste nicht lange überlegen“, sagt Uwe Störk, der sich mit Digl über die Modalitäten des Pachtvertrags schnell einig wurde. Der 61-Jährige ist es gewohnt, mit seiner Frau im Imbiss zu stehen – bisher allerdings nur in den Sommermonaten.

Seit acht Jahren bewirtet das Ehepaar die Badegäste des Altshauser Weihers. „Manche kommen sogar nur zum Essen zu uns“, ergänzt Rosi Störk, die mit ihrem Mann in Hirschegg wohnt.

Beheiztes Zelt im Außenbereich

Störk, der beruflich Handelsvertreter war, hofft nun, dass sein Geschäft ins Laufen kommt. Er will als erstens den Platz besser beleuchten, „weil der Imbiss gerade bei Dunkelheit schwer zu erkennen ist“, sagt er. Im Imbiss selbst gab es wenig Veränderungen - außer einem neuen Kühlschrank, einer neuen Kaffeemaschine und Stehtischen. „Der Imbiss ist beheizt“, sagt Störk, der außerdem etwa 20 Sitzplätze im ebenfalls beheizten Zelt neben dem Imbiss zur Verfügung stellt.

Die beiden sind angewiesen auf Besucher des Durchgangsverkehrs an der Bundesstraße und natürlich auf hungrige und durstige Gäste der 50 Meter entfernten Diskothek Mausefalle. Aus diesem Grund ist der Imbiss am Freitag und Samstag bis morgens 4 Uhr geöffnet.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Uwe Störk

Die weiteren Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 10.30 bis 18 Uhr und freitags von 10.30 bis 15 Uhr, ehe der Imbiss schließt, um nachts wach zu sein, wenn die Mausefalle geöffnet ist. Am Sonntag ist Ruhetag. „Wir bieten Speisen zu Preisen an, die sich jeder leisten kann“, ergänzt er. Zu essen gibt es Wurst, Currywurst, Schnitzel, Burger, Frikadellen, Cevapcici und Pommes. „Die Auswahl ist ausreichend“, sagt Uwe Störk.

Zäh und mühsam

Den Imbiss am Altshauser Weiher wird er gemeinsam mit seiner Frau nach wie vor betreiben. Im Sommer werden er und seine Frau sich die Aufgaben in Altshausen und in Bad Saulgau aufteilen. „Wir brauchen aber zusätzliches Personal für beide Imbisse.“ Die ersten Tage seit der Eröffnung seien etwas zäh und mühsam verlaufen.

Störk ist dennoch optimistisch, dass sich schnell herumspricht, dass es lohnt, mit dem Auto vor dem Imbiss an der B 32 für eine kurze Pause anzuhalten. „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, ergänzt Störk.