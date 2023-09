Der Oberamer Hof in Bondorf macht nun doch auf. Ab 1. Oktober stehen direkt zwei Köche in der Küche des Landgasthofs. Für den neuen Pächter Karl–Heinz Schnell endet damit eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Schock kurz vor Vertragsunterzeichnung

Eigentlich hätte der Oberamer Hof bereits am 1. September wiedereröffnen sollen, nachdem Schnells Vorgängerin Sofia Pomorin Anfang Mai als Pächterin aufgehört hatte. Schnell fand einen Koch, der ihm aber einen Tag vor der Unterzeichnung des Pachtvertrags überraschend eine Absage erteilte.

„Ich war natürlich geschockt“, so Karl–Heinz Schnell, der sich erst wieder fangen musste und danach fest entschlossen war, das Problem zu lösen. Schnell selbst habe vom Kochen keine Ahnung, weshalb er sich um die Verwaltung der 19 Hotelzimmer und vier Ferienwohnungen sowie um die Instandhaltung des Gebäudes kümmert.

Hoffnung beim Bächtlefest

Beim Bächtlefest, kurz nachdem Schnell den ersten Schock verdaut hatte, kam ein guter Bekannter auf ihn zu und erzählte ihm davon, dass sein Bruder eine Stelle als Koch suche. Schnell rief den Bruder an und traf sich mit ihm. Der Koch sagte zu, sodass Schnells Pläne für die Wiedereröffnung nicht in der Schublade verschwinden mussten.

Mich hat diese neue Herausforderung gereizt. Koch Peter Sander

Peter Sander kommt aus Pfullendorf, machte dort seine Lehre im Hotel Krone und arbeitete viele Jahre als Koch im Unteroffiziersheim der Sigmaringer Kaserne. Der 51–Jährige wohnt seit wenigen Tagen mit seiner Verlobten in einer Ferienwohnung im Oberamer Hof. Seine Verlobte wird im Service tätig sein. „Mich hat diese neue Herausforderung gereizt“, sagt Peter Sander, der den Gästen eine gut–bürgerliche Küche anbieten will.

Sie kennen sich nicht

Peter Sander startet nicht allein. Denn Schnell wurde von einem weiteren Koch kontaktiert. Philipp Dura aus Bad Saulgau wurde in der Zwiefalter Brauerei ausgebildet, war danach unter anderem einige Zeit als Chefkoch im Seestüble in Wagenhausen beschäftigt. „Ich bin für die etwas gehobenere Küche zuständig“, sagt der 27–Jährige. Sander und Dura kannten sich bislang nicht, haben ab Oktober in der Küche gemeinsam den Hut auf.

Mobiliar wird übernommen

Karl–Heinz Schnell ist froh über die Doppellösung, weil sich die beiden Köche gegenseitig vertreten können und dadurch die Arbeitsbelastung reduziert werden kann. Schnell stellt sich weiter vor, dass Sander eher mittags in der Küche steht und Dura abends. „Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen“, ergänzt Schnell, der hofft, dass bis zur Eröffnung die neuen Küchengeräte pünktlich geliefert werden. Das Mobiliar in der Gaststätte kann übernommen werden. „Der Oberamer Hof soll nichts von seiner Atmosphäre verlieren“, so Schnell.

Ich will öfter ein Programm für die Gäste anbieten. Peter Schnell

Für die Wiedereröffnung des Landgasthofs hat Schnell bereits die Band Kolibri aus Bad Buchau gebucht. Am Feiertag, 3. Oktober, tritt ein Clown aus Herbertingen auf. „Ich will öfter ein Programm für die Gäste anbieten“, sagt Schnell. Die beiden Köche werden indes die Zeit nutzen, um die Speisekarte abzustimmen und den Dienstplan zu erstellen.

Dem Verpächter fällt ein Stein vom Herzen, dass der Ortsteil Bondorf den Oberamer Hof behalten kann. „Wir haben vollstes Vertrauen in Karl–Heinz Schnell. Er gibt alles für den Landgasthof“, sagt der Verpächter, der wenige Tage vor der Eröffnung zum Probeessen kommt und sich direkt von beiden Köchen kulinarisch verwöhnen lassen will.

Das sind die Öffnungszeiten

Der Oberamer Hof hat montags geschlossen, von dienstags bis freitags von 11 bis 14 und 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende durchgehend von 10 bis 22 Uhr geöffnet.