Zwei, die mit dem Start nicht völlig zufrieden sein dürften, treffen am Sonntag in Ostrach im Buchbühlstadion in der Bezirksliga aufeinander. Der FC Ostrach empfängt die SGM SC Blönried/SV Ebersbach.

Vier Punkte aus fünf Spielen ‐ die Bilanz des Landesligaabsteigers FC Ostrach fällt nicht gerade üppig aus. Doch Trainer Andreas Pulz ist guter Dinge. „Wir hoffen und glauben, dass es gegen Blönried/Ebersbach mit einem Dreier klappt. In den vergangenen Wochen hat die Mannschaft einen Aufwärtstrend gezeigt, es fallen derzeit nur noch zwei, drei Spieler aus. Zwar sind das mit zum Beispiel Daniel Rothmund und Andreas Zimmermann zwei Schlüsselspieler. Dafür sind mit Yannick Ender und Luke Ender zwei wichtige Spieler zurückgekehrt“, sagt Pulz. „Mit Adrian Eberle steht ein weiterer, wichtiger Spieler wieder zur Verfügung.“

Spieler stehen wieder zur Verfügung

Natürlich fehle dem einen oder anderen Spieler nach der langen Verletzungspause noch die Fitness. „Auch Rene Zimmermann ist ja lange ausgefallen und konnte die Vorbereitung nicht so mitmachen, wie es für ihn gut gewesen wäre. Aber in den kommenden Wochen geht es für alle einfach darum, das aufzuholen. Gerade Yannick Ender hat schon gezeigt, welch’ stabilisierender Faktor er in der Abwehr ist.“

Aus Sicht des FC Ostrach ärgerlich war, dass die Zebras zuletzt, bei der SG Altheim, einen Drei-Tore-Vorsprung verspielten. Doch Trainer Andreas Pulz relativiert: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr guten Fußball gespielt, machen in kurzer Folge die drei Tore. Doch auch die SG Altheim hatte gute Chancen und wir hatten Glück, vor unserem ersten Tor nicht mit 0:2 zurückzuliegen“, schildert der Trainer. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann auf alles andere konzentriert, nur nicht auf Fußball. Am Ende hatten wir vielleicht sogar Glück, dass wir wenigstens noch einen Punkt geholt haben“, sagt Pulz.

Blönried/Ebersbach kann Lücken nicht schließen

„Wir wollen den Aufwärtstrend fortsetzen, die guten Trainingsleistungen, die positive Grundstimmung, die in der Mannschaft ist, auch mal im Spiel, über 90 Minuten abrufen“, sagt der Trainer.

Auch die Mannschaft von Trainer Michael Fischer ist noch nicht richtig aus den Startlöchern gekommen. Offensichtlich war der Umbruch im Sommer zu groß. Im defensiven Mittelfeld fehlt mit dem derzeit pausierenden Kapitän Marcel Gentner der stabilisierende Faktor. Felix Weiß und Fabian Weiß haben ihre Karrieren beendet und auch die Rücktritte von Lukas Rehm und Jan Pfundstein ließen den Kader zusammenschmelzen. Bislang können das die jungen Spieler noch nicht ganz auffangen. Nach dem Auftaktsieg gegen Altshausen/Ebenweiler gab es vier Niederlagen in Folge, die Mannschaft rutschte auf Rang zwölf ab.