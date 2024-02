Im Kegelderby fordert Mengen-Sigmaringen den SKC Vilsingen

Derbyzeit im Zoller in Vilsingen. Die KSG Mengen-Sigmaringen „empfängt“ am Samstag, 12.30 Uhr, den SKC Vilsingen zum Lokalkampf in der Oberliga Südwürttemberg der Sportkegler.

„Das Derby zwischen unseren Mannschaften ist etwas ganz Besonderes, alle freuen sich darauf. Und natürlich will man ein Derby erfolgreich gestalten“, sagt Manuel Ardita, Vorsitzender der Kegelsportgemeinschaft Mengen-Sigmaringen.. „Aber wenn man es realistisch sieht“, sagt er weiter, „ist Vilsingen am Wochenende favorisiert“, glaubt der 37-Jährige.

Die Formkurve ist unterschiedlich

Grund dafür ist die derzeitige Formkurve beider Mannschaften. Die KSG Mengen-Sigmaringen ist Oberligaaufsteiger, erwischte im Herbst einen famosen Start in die Saison. Unter anderem besiegte die KSG den SKC Vilsingen im Hinspiel. „Der Start war in der Tat gut. Gleich im dritten Spiel haben wir Vereinsrekord gespielt“, sagt Ardita. Doch seit dem Jahreswechsel stottert der Motor ein bisschen. „Zuletzt gab es in drei Spielen 2024 ein Unentschieden und zwei Niederlagen, auch weil einige von uns, unter anderem ich, ein bisschen schwächeln. Trotzdem denke ich: Wir haben uns in der Liga etabliert.“

Rivalität ist vorhanden

Vilsingens Kegelchef Martin Hack geht zuversichtlich ins Spiel. „5:3 für uns“, sagt der 59 Jahre alte Kegel-Routinier nach einem Tipp gefragt. Er lacht. „Natürlich gibt es da eine lokale Rivalität“, sagt Hack weiter. „Und man ärgert sich natürlich, wenn man verliert und freut sich bei einem Sieg. Auch die KSG hat ein schlagkräftiges Team und sie sind sehr gut in die Saison gestartet“, lobt er den Lokalrivalen. „Aber zurzeit sind wir besser drauf und haben es geschafft, sie in der Tabelle zu überholen.“

Denn inzwischen ist der SKC Vilsingen (15:7 Punkte) Dritter, Mengen-Sigmaringen (10:12) ist in der Zehner-Liga Fünfter, rangiert im gesicherten Mittelfeld und darf wohl für eine weitere Oberligasaison planen. Mengen-Sigmaringen hat mit Benjamin Sorg einen der schnittbesten Spieler der Liga in seinen Reihen (11 Partien; Schnitt: 569,6 Holz) zu Fall. Vilsingens Bester ist Patrick Winter (11/562,6).

Vilsingen setzt auf die Jugend

Derweil darf Vislingen noch auf den Aufstieg hoffen: Da der Verband zur nächsten Saison unter die 2. Liga eine Baden-Württemberg-Liga einschiebt, ist eine Verbandsliga-Rückkehr für Vilsingen auch als Tabellendritter möglich. „Die Baden-Württemberg-Liga kommt, das Wie ist noch nicht ganz klar“, sagt Martin Hack. Es könne aber sein, dass auch der Dritte aufsteigt, weil die Verbandsliga Württemberg dann „von unten“ aufgefüllt wird. Für den Ex-Zweitligisten Vilsingen wäre das ein kleines Comeback. „Vor fast zwei Jahrzehnten haben wir mal in der 2. Liga gespielt“, sagt Hack. Das sei aber inzwischen wirtschaftlich nicht mehr darstellbar mit Amateursportlern. „Außerdem haben wir zuletzt unsere jungen Spieler nach und nach eingebaut.“ Talente wie Raphael Krog, Kevin Saad-Edin und Hacks eigenen Sohn Michael Hack.

Rahmenbedingungen fürs Kegeln schwierig

Trotz Derby und Rivalität: Überholt ist bei den Keglern der Region das Schubladendenken. Während des gut dreistündigen Aufeinandertreffens will jeder den Sieg. „Danach sind wir wieder Freunde“, sagt Martin Hack. Beide betreiben denselben Sport, beide spielen inzwischen auf der gleichen Heimbahn, sitzen im selben Boot einer Randsportart, deren Rahmenbedingungen nicht gerade leichter werden, inklusive weiter Fahrtstrecken zu Auswärtsspielen - gerade auch in der Jugend. „Wir müssen in der Jugend nach Bad Wurzach und nach Friedrichshafen. Da bist du für die Spiele den ganzen Tag unterwegs“, sagt Martin Hack. Ganz zu schweigen von den Kosten.

Nur ein ligataugliches Lokal

Auch von den drei Bahnen der ehemals drei Vereine sind zwei Geschichte. Das „Abby“ in Meßkirch, in dem Sigmaringen spielte, ist eine reine Diskothek, die Bahnen gibt es nicht mehr. Das Spiellokal in Mengen ist inzwischen eine Lagerhalle. Geblieben ist das „Zoller“. „Als die KSG-Kegler vor einigen Jahren kamen und angefragt haben, haben wir ihnen zugesagt. Seitdem spielen wir beide hier. Wir trainieren am Mittwoch, die KSG am Dienstag“, sagt Hack. „Denn im ganzen Kreis Sigmaringen gibt es nur noch eine ligataugliche Kegelanlage“, sagt Ardita. Außerdem stehe im Zoller die einzige Anlage mit vier Bahnen - kreisweit.

Bei den Frauen machen KSG und SKC gemeinsame Sache

Doch nicht nur der gemeinsame Spielort verbindet die beiden „Lager“. Längst gibt es auch Querverbindungen in allen drei Vereinen. „Wir kooperieren bei den Frauen mit der SGM Zollern“, sagt Manuel Ardita. „Denn bei den Frauen ist es noch schwieriger, eine Mannschaft zusammenzubekommen“, ergänzt Martin Hack. „Und in der Jugend spielen die KSG-Kinder in der Jugend des SKC. Vilsingen hat einen Jugendleiter, der Verein hat hier in den vergangenen Jahren da einiges aufgebaut“, sagt Ardita.

Frisch aus den USA

Nur am Samstag ruht die Freundschaft für gut drei Stunden. Aber danach steht die Kameradschaft wieder im Vordergrund. Nur auf eines hofft Manuel Ardita aus KSG-Sicht: „Im Hinspiel hatte Vilsingen Heimrecht, da waren natürlich deutlich mehr Vilsinger da, jetzt spielen wir „zu Hause“. Da hoffe ich auf unsere Fans.“ Zählen kann Ardita auch auf Holger Boden. „Holger kommt Freitagnacht aus den USA zurück. Ich hoffe, das Jetlag ist nicht so groß“, sagt Ardita und lacht. An den Spieltagen da zu sein, ist für die Kegler eine Ehrensache. Egal ob Derby oder nicht.