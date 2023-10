Verbandsliga-Aufsteiger TSV Bad Saulgau hat am vergangenen Samstagabend beim Spiel gegen den Favoriten Denkendorf in beeindruckender Weise gezeigt, warum er in diese Liga gehört. Die Abwehrleistung, die Körpersprache und das Engagement stimmten, was die Fans in der vollbesetzten Kronriedhalle mit tosendem Applaus honorierten. Genau da möchte das Team um Kapitän Jochen Schäfer im Heimspiel am Mittwoch, 1. November (17 Uhr, Kronriedhalle) gegen Reichenbach anknüpfen.

Zuversichtlich ins Spiel gehen

„Wir müssen als Team auftreten. Wir dürfen nicht in der zweiten Halbzeit wie gegen Köngen die Schultern hängen lassen, wenn es einmal nicht so läuft. So haben wir das im Mannschaftsrat besprochen. Das hat gegen Denkendorf gut geklappt und so wollen wir das vor allem vor eigenem Publikum weiter aufs Parkett bringen“, sagt Schäfer.

Das Trainerduo Thomas Potzinger/Henrik Utoft legt den Fokus weiter auf die Abwehrarbeit. Doch beide wissen: In der Offensive besteht Verbesserungsbedarf. Vor allem bei der Bewegung ohne Ball. „Im Angriff müssen wir noch mehr arbeiten, sodass auch wir die gegnerische Abwehr auseinanderziehen können. Dafür ist ein sauberes Passspiel nötig, um Freiräume zu schaffen. Die Einstellung vom Spiel gegen Denkendorf müssen wir einfach mitnehmen, dann kann auch gegen Reichenbach ein Sieg gelingen“, sagt Thomas Potzinger.

Reichenbach ist noch nicht im Rhythmus

Um Reichenbachs Ausnahmekönner und Linksaußenspieler Yannik Heetel in den Griff zu bekommen ist eine außergewöhnlich gute Abwehrleistung nötig. In bislang fünf Spielen erzielte er 49 Treffer, knapp zehn pro Spiel. Zu beachten sind auch Kreisläufer Mäntele und Alex Stammhammer.

In der vergangenen Saison belegte Reichenbach hinter Aufsteiger MTG Wangen Platz zwei. In dieser Saison gab es erst einen Sieg in aus fünf Spielen (2:8 Punkte). Meist setzte es knappe Niederlagen, wie zuletzt gegen Alfdorf/Lorch/Waldhausen. Gegen Bad Saulgau will der Tabellelfte die Wende eingeläuten.

Starke Offensive der Gäste

TSV-Trainer Thomas Potzinger hat das Spiel der Reichenbacher studiert. „Sie variieren stark in der Spielweise, im Tempo und den Auslösehandlungen. Deshalb kann man sich schlecht auf sie einstellen. Sie können sehr dynamisch nach vorne spielen, haben aber auch lange Angriffskombinationen im Programm, bei der sie versuchen, die gegnerische Abwehr auseinanderzuziehen“, sagt Potzinger.

„Das Zusammenspiel mit dem kräftigen und groß gewachsenen Kreisläufer Fabian Mäntele klappt meist sehr gut. Er saugt förmlich die Bälle an. Aber unsere Verteidigung funktionierte gegen den Kreisläufer Denkendorfs gut. Diesen Schwung müssen wir mitnehmen.“

TSV: Bakos, Schmid beide im Tor, Dück, Schäfer, Kuttler, Balan, Fritz, Kilian, Weisser, Martin, Kohler, Jung, Fischer, Beutter.