Viel länger hätte Doris Schröters Abschiedsrede nicht mehr dauern dürfen. Denn als Bad Saulgaus Bürgermeisterin um 20.45 Uhr im Stadtforum ihre letzte Gemeinderatssitzung beendete, waren ihre Augen schon ein bisschen feucht. Am Samstagabend um 17 Uhr wird die 60-Jährige nach 16 Jahren Amtszeit beim Neujahrsempfang in der Stadthalle verabschiedet. Spätestens dann werden Tränen fließen.

Stadträtin überreicht Geschenk

Das erste Abschiedsgeschenk bekam Schröter von SPD-Stadträtin Gerlinde Frühbauer überreicht - einen Blumenstrauß und eine Wolldecke. Frühbauer bedankte sich stellvertretend für den Gemeinderat für Schröters Geduld und Wertschätzung jedem Einzelnen gegenüber.

Welpenschutz gab es nicht für mich. Doris Schröter

„Sie haben jeden von uns mit Respekt behandelt“, sagte Frühbauer, ehe Doris Schröter die Gelegenheit nutzte, um sich ihrerseits für die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat zu bedanken.

Dabei sei ihr Start vor 16 Jahren als erste Frau in diesem Amt im Landkreis Sigmaringen - parteilos und mit einer nicht unbelasteten Verwaltungskonstellation - nicht einfach gewesen.

„Welpenschutz gab es nicht für mich“, sagte Schröter, die ihr Amt mit großem Respekt und sogar Demut angetreten habe. „Dieses Amt und insbesondere auch die Zusammenarbeit mit den kommunalpolitischen Gremien hat mich vom ersten Tag an gefordert.“

Korrekt vorbereitete Sitzungen

Schröter habe stets versucht, den Gemeinderat umfassend zu informieren und Sitzungen korrekt vorzubereiten. Für sie sei die Einhaltung kommunalpolitischer Spielregeln und Vorgaben wichtig gewesen, weil nur so Beschlüsse gefasst werden konnten.

Denn: „Eine konstruktive, lösungsorientierte und sachliche Diskussion mit dem Gemeinderat ist unabdingbar für ein gutes und effektives Zusammenspiel zwischen Verwaltung und den kommunalen Gremien.“

Dass dabei die Verwaltung und der Gemeinderat sich nicht bei allen Themen einig gewesen seien, liege in der Natur der Sache. „Wir haben aber unzählige kleine, große und sehr große Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht und auch schwierige Herausforderungen ohne größer Bläsuren überwunden und zusammen bewältigt“, so Schröter.

Aber Schröter sei in ihrer Amtszeit auch an ihre Grenzen gestoßen. „Auch Bürgermeister sind Menschen mit Stärken und Schwächen und nicht gegen alles, was von außen auf einen hereinbricht, immun.“ Das Amt mache etwas mit einem und hinterlasse Spuren.

Gemeinsame Erfolge

Schröter stellte zudem ihre Person in den Hintergrund, weil eine Stadt immer eine Gemeinschaftsleistung sei. Ihre Aufgabe sei es gewesen, als Bürgermeisterin voranzugehen und die Richtung vorzugeben.

„Wir sind mal schneller und mal langsamer gerudert und vielleicht auch etwas ins Schlingern gekommen, aber wir haben unsere Ziele nie aus den Augen verloren, vieles erreicht und gemeinsam Erfolge gefeiert“, sagte Schröter.

Sie wünscht indes ihrem Nachfolger „eine stets gute, lösungsorientierte und sachliche Zusammenarbeit mit den Gremien und immer die notwendige Unterstützung für seine Ziele, Ideen und Projekte“.

Raphael Osmakowski-Miller beginnt seine Amtszeit im Bad Saulgauer Rathaus am 1. Februar, ehe er am Freitag, 16. Februar, um 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Fulgenstadt vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Zimmer vereidigt wird.