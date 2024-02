Zu den Höhepunkten der „Sulgamer Fasnet“ zählt der Gompige Donnschtig. Der Morgen startet traditionell mit der Befreiung sämtlicher Schülerinnen und Schüler der Bad Saulgauer Schulen durch Maskengruppen der Dorauszunft.

Klar, dass die Narren auch in diesem Jahr sehnlichst erwartet wurden. Ein Wermutstropfen: Die Wetterprognose deutete Regen an, ein Desaster für Musiker, Hästräger und alle, die sich im Freien aufhalten mussten. Doch das Glück war den Narren hold und gelegentlich blitzte sogar die Sonne durch das Wolkengrau.

Für die Mädels und Buben aus der Hummelschule war der „Gompige“ heuer ein besonderes Erlebnis, denn erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sollte es wieder eine „richtige“ Befreiung geben, wobei Narren die Unterrichtsgebäude stürmen und die Kinder in ihren Klassenzimmern aufstöbern durften.

An Unterricht war an diesem Morgen allerdings nicht zu denken. Rechnen, Lesen und Schreiben fielen aus, stattdessen gab es Gemeinschaftsspiele bis zur Ankunft der Hästräger. Natürlich waren die Schülerinnen und Schüler verkleidet. Viele steckten in allerlei Tierkostümen entsprechend dem Tagesmotto „Wir wollen ein Tier! - Jetzt und hier“. Der Spruch nahm Bezug auf die Bestseller-Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ und donnerte bei der anschließenden Schulhof-Party gleich einem Narrenruf aus über 500 Kinderkehlen.

Zum selben Themenkreis waren auch ein Song und ein Tanz entstanden, die schon Wochen vorher geübt wurden. Desgleichen mussten die Sulgemer Fasnetslieder gelernt werden , die es beim Schulhof-Remidemi auf Kommando des Zunftmeisters text- und melodiesicher zu schmettern galt. Bereits bei den ersten Klängen des Jugendspielmannszugs, der die Gruppe der Maskenträger anführte, strahlten die Mutigen unter den Kindern, während ängstliche Gemüter, die ein paar Tränchen verdrückten, gerne unsichtbar geworden wären. Schließlich wusste man ja schon durch Besuche in der Zunftstube und der letztjährigen großen Fasnetsausstellung im Alten Kloster, wie gefährlich manche Masken wirkten.

Und da standen sie endlich am Eingang der Unterrichtsgebäude. Unter lautem Doraus Detnaus-Rufen der Dorausschreier, den fröhlichen Glöckchen der Blumennärrle, dem ohrenbetäubenden Rätschen der Zennenmacher schob sich ein Heer von Maskenträgern durch die Korridore, allen voran die Riedhutzeln mit ihrem schaurigem Hu hu.

Als sich die Klassenräume geleert hatten, hieß es: „Ab in den Schulhof“, wo Hausmeister Alex Laaser bereits für fetzige Fasnetsmusik aus der Konserve gesorgt hatte. Zunftmeister Andreas Arnold und Rektorin Susanne Fröhlich erkletterten einen mit Stofftieren ausstaffierten LKW-Anhänger, der sowohl als Rednertribüne wie als Wurfbasis für das spätere kleine Dorausschreien diente.

Unter dem Hurra der mehr als fünfhundertköpfigen Schülerschaft versprach Arnold die Schließung der Schule und Schulleiterin Fröhlich besang als - etwas erkältete - Hummelschul-Fledermaus brisante Vorkommnisse aus dem Schulalltag. Nach der obligatorischen Polonaise, die sich als riesige Kinderschlange durch den Schulhof zog, flogen Popcornbeutel durch die Luft: das Dorausschreien beendete bei Sonnenschein die farbenprächtige Schülerbefreiung.