Am Rumpfspieltag der Fußball–Bezirksliga — zwei Spiele finden est im Laufe dieser Woche statt — bleibt Rottenacker/Munderkingen, trotz des 1:1 gegen Altshausen, an der Spitze. Ertingen/Binzwangen erkämpfte beim 0:0 in Altheim einen Punkt und bleibt Zweiter. Neuer Dritter ist Hundersingen, 3:1–Sieger in Ebersbach. In Ostrach schlägt sich die personelle Misere auch in den Ergebnissen nieder.

FC Ostrach — FV Bad Schussenried 0:2 (0:1).

Tore: 0:1 Luis Halder (36.), 0:2 Nico Junker (90. +1). — Z.: 200. — Rote Karte: Tenshi Kleiner (84./FCO; Wegstoßen des Gegenspielers). — Der Gastgeber war zu Beginn überhaupt nicht im Spiel und hatte große Schwierigkeiten. In absoluter Notbesetzung — rund zehn Zebras fallen derzeit verletzt aus, sind oder waren krank — mussten die Schwarz–Weißen nach 36 Minuten das erste Gegentor nach einer Ecke schlucken. Luis Halder brauchte den verlängerten Eckball nur noch über die Torlinie zu drücken. Nach der Pause spielte Ostrach etwas besser mit, bis zur 65./70. Minute, die beste Ostracher Chance — einen Freistoß von Markus Gipson, vereitelte Harsch im Schussenrieder Tor. Kurz vor dem Ende musste der eingewechselte Tenshi Kleiner mit Rot runter, nachdem er einen Gegenspieler, der ihm bei einem Einwurf zu dicht an ihm stand, weggeschuckt hatte. „Kurz zuvor gab es ein Foul eines Schussenrieders vor der Trainerbank das ungeahndet blieb, dann muss Tenshi wegen so was runter“, sagte Raphael Vetter, Abteilungsleiter des FCO, nach der Partie. „Aber an der Schiedsrichterin lag die Niederlage nicht“, sagte Vetter, dessen FCO am Sonntag unter anderem auf Daniel Rothmund (Wadenbeinbruch beim Spiel in Ertingen/Binzwangen) und Andreas Zimmermann verzichten musste. Das 0:2 fiel nach einem Konter.

SG Blönried/Ebersbach — SF Hundersingen 1:3 (1:1).

Tore: 0:1 Timo Bischofberger (16.), 1:1 Samuel Maier (31.), 1:2 Julian Störkle (61.), 1:3 Timo Bischofberger (85.). — Z.: 150. — Nach einer Einzelleistung über die linke Seite brachte Timo Bischofberger die Gäste in Führung. Danach kam der Gastgeber langsam besser ins Spiel und nach einer schönen Kombination über die rechte Seite und Patrick Gentner, Lorenz Maier und Fabian Müller stand Samuel Maier goldrichtig — 1:1 (31.). „Danach hatten wir Oberwasser, blöd, dass dann die Halbzeit kam“, sagte SG–Co–Trainer Joachim Streng. Nach dem Wechsel hatte der Gastgeber eine Phase, in der er mehr Ballbesitz hatte, aber nicht wirklich ins letzte Drittel kam. Nach rund einer Stunde traten die Sportfreunde einen Eckball, Blönried/Ebersbach bekam den Ball nicht weg und Julian Störkle jagte die Kugel unter die Latte. Danach fand der Gastgeber nicht mehr ins Spiel und eine immer länger werdende Flanke von Bischofberger — ähnlich zu seinem Treffer im Relegationsspiel gegen Griesingen — brachte die Entscheidung (85.). Am Ende jagte Sam Maier volley noch die Kugel über den Kasten.

Schwarz Weiß Donau — SGM Altshausen/Ebenweiler 1:1 (1:0).

Tore: 1:0 Markus Ottenbreit (34.), 1:1 Lennart Bachmann (53.). — Zum Abschluss einer erfolgreichen Woche hat das Team von Trainer Timm Walter gegen Altshausen/Ebenweiler unentschieden gespielt. „Wir sind mit dem Punkt zufrieden“, sagt Timm Walter, obwohl seine Mannschaft spielerische Vorteile hatte und dreimal Aluminium traf. Die Gäste haben das Remis vor allem ihrem Torhüter zu verdanken, der eine sehr gute Figur abgab.

SG Öpfingen — FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen 1:0 (1:0).

Tor: 1:0 Jonas Herde (32.). — Mit einem Treffer ins lange Toreck hat Jonas Herde das Spiel entschieden. „Obwohl knapp, war der Sieg jedoch klar verdient“. sagte Steffen Lehmann. Der FC Krauchenwies hat jedoch nie aufgesteckt und die Gastgeber hatten mehrere klare Chancen liegen gelassen. „Das war die richtige Korrektur auf das enttäuschende Pokalspiel am Donnerstag“, so Steffen Lehmann.

SG Altheim — SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen 0:0.

In diesem Spiel hatte die SG Altheim die besseren Tor–Chancen und traf gleich dreimal Pfosten oder Latte. Ansonsten war es ein ausgeglichenes Spiel und das Remis war ein gerechtes Ergebnis. Als zwei Gästespieler zusammenprallten, musste ein Krankenwagen alarmiert werden und das Spiel war eine halbe Stunde lang unterbrochen.

verlegt: Mi., 13. Sep., 18 Uhr: TSV Sig’dorf–L. — SV Uttenweiler; Do., 14, Sep., 19 Uhr: SV Oberdischingen — TSG Ehingen.