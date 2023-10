Hundebesitzer müssen sich ab 1. Januar 2024 auf höhere Steuern einstellen. Der Gemeinderat ist dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, die Hundesteuer von 72 auf 90 Euro zu erhöhen. Halter von Kampfhunden trifft es noch härter. Sie müssen für ihren Kampfhund jährlich 900 statt bislang 615 Euro bezahlen.

Vergleich zu anderen Kommunen

Im Vergleich zu anderen Kommunen liegt der neue Steuersatz für Hunde im mittleren Bereich. Keine der benachbarten Gemeinden verlangt für einen Hund weniger als 90 Euro. In Biberach liegt der Steuersatz bei 120 Euro.

Bei der Steuer für Kampfhunde gibt es aber Unterschiede. Während Sigmaringen und Pfullendorf ebenfalls 900 Euro verlangen, sind es beispielsweise in Meßkirch 780 Euro, in Mengen sogar nur 600 Euro.

Höherer Satz für Killerautomaten

Der Gemeinderat hat außerdem eine Erhöhung der Vergnügungssteuer beschlossen. So wird der Steuersatz mit Gewinnmöglichkeit von 20 auf 25 Prozent erhöht. Der Steuersatz ohne Gewinnmöglichkeiten bei Automaten in Spielhallen beträgt demnach ab 1. Januar 2024 120 statt 102 Euro, in Gaststätten 60 statt 51 Euro.

Bei sogenannten Killerautomaten wird der Betrag von 255 auf 290 Euro angehoben. Killerautomaten sind Geräte mit gewaltdarstellenden Spielen, die besonders hoch besteuert werden.