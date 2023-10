Vor allem Holger Haile spielte seine ganze Routine und Klasse aus. Mit 377,5 Punkten im Schnitt ist er nach den ersten beiden Wettkämpfen der Saison schnittbester und konstantester Schütze der Liga. Haile gewann beide Einzelwettkämpfe sowohl gegen St. Peter als auch gegen Sandhausen jeweils deutlich und steuerte seine Punkte zum Gesamtergebnis bei.

Fast ausschließlich klare Duellsiege

Gegen St. Peter, im ersten Wettkampf des Tages, punkteten für den SV Altheim-Waldhausen neben Haile auch Günther Schwarz, Christian Morar und Franz Vogel. Schwarz und Morar gewannen ihre Duelle deutlich, Franz Vogel musste ins Stechen gegen Vincent Vetter. Nach 40 Schüssen hatten beide 358 Ringe zu Buche stehen. Das Stechen gewann der Altheimer Schützenchef mit 8:7 Ringen. Nur der Schweizer Andreas Riedener verlor sein Duell gegen St. Peters Spitzenschütze Max Franke knapp mit 362:363 Ringen

Im zweiten Wettkampf des Tages, gegen den SSV Sandhausen, punkteten neben Holger Haile Andreas Riedner, Christian Morar und Franz Vogel. Alle Gefechte gingen mehr oder weniger deutlich an die Schützen der Gastgeber. Nur Günther Schwarz unterlag. Gegen St. Peter hatte Schwarz noch 374 Ringe erzielt, das hätte auch gegen seinen Gegner aus Sandhausen gereicht, doch gegen die Nordbadener traf Schwarz nur 360 Ringe und unterlag gegen Jochen Rübling mit 360:369.

Altheim ist Tabellenzweiter

Nach den ersten beiden Wettkämpfen liegt Altheim-Waldhausen (8:2/4:0) auf Rang zwei, von Tabellenführer Walldorf (9:1/4:0) trennt Altheim nur ein Einzelpunkt. Neben Walldorf und Altheim ist nur die SG Pforzheim noch ungeschlagen. Walldorf schlug beim Parallelwettkampf in Egringen (Gastgeber: Weil am Rhein II) den Gastgeber und Schwenningen, die SG Pforzheim war gegen dieselben beiden Gegner erfolgreich. Nur das Team aus der Goldstadt schoss ‐ rechnet man alle Ringzahlen zusammen ‐ in derselben Region wie Altheim-Waldhausen.

Die weiteren Saisonwettkämpfe bestreitet Altheim am 12. November (in Pforzheim, gegen Willmandingen), am 10. Dezember (in Walldorf, gegen Weil und Walldorf) und am 14. Januar 2024 (in St. Peter, gegen Pforzheim und Schwenningen).