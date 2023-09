Eine Woche nach der 0:5–Niederlage gegen den FV Ravensburg II will der SV Hohentengen im Duell der Aufsteiger in die Landesliga die Heimniederlage vergessen lassen. Am Samstag (15.30 Uhr) ist es das Ziel der Göge–Kicker Zählbares aus Ochsenhausen mitzubringen.

„Die Stimmung ist gut. Wir haben gut trainiert. Es waren — bis auf die Langzeitverletzten natürlich — alle da“, sagt Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert vor der Partie beim Mitaufsteiger in Ochsenhausen. Die Niederlage gegen den FV Ravensburg II steckten Lukas Stützle und Co. recht schnell weg.

Ochsenhausen: Auf Augenhöhe mit Hohentengen

„Die Niederlage war so klar. Ich glaube, das kannst du schneller verarbeiten als wenn es knapp gewesen wäre“, sagt Beckert. „Und wenn Ravensburg II weiter so gut in dieser Besetzung spielt, werden die noch lange oben stehen“, glaubt Beckert einen ersten Kandidaten für die Spitzenränge gefunden zu haben.

Mit dem SV Ochsenhausen trifft seine Mannschaft auf einen Gegner, der eher der Kragenweite des SV Hohentengen entsprechen dürfte. „Wir wollten gegen Ravensburg II tief stehen, die Räume eng machen. Da die Ravensburger aber so sicher und stark kombiniert haben — von hinten raus haben die fast nur direkt gespielt — standen wir noch tiefer als wir es wollten“, erklärt Beckert die vielen Diagonalbälle und halbhohen Pässe der Ravensburger über das halbe Feld, die ankamen. „Gegen Ochsenhausen wollen wir ein wenig höher stehen. Das ist unser Ziel. Wir wollen den Gegner nicht in die gefährliche Zone kommen lassen“, sagt Beckert. Ochsenhausen verfüge zwar nicht über die Qualitäten, über die Ravensburg verfüge, so Beckert. „Aber natürlich ist das Spiel auswärts“, gibt Beckert zu Bedenken.

Luca Straub: Verdacht auf Kreuzbandriss bestätigt

Beckert hat sich mit dem Gegner beschäftigt, hat die Mannschaft vergangene Woche in Mengen beobachtet. „Das ist eine Mannschaft, die vergangenes Jahr in 32 Spielen nur 19 Gegentore bekommen hat. Das ist schon außergewöhnlich gut. Das spricht für eine starke Defensive. Deshalb glaube ich auch nicht, dass Ochsenhausen das Spiel machen will.“

Luca Straub wird den Hohentengenern in den kommenden Monaten fehlen. Der Verdacht auf Kreuzbandriss hat sich bestätigt. Dagegen wird Manuel Sommer wieder auf der Sechs auflaufen können, denn die Verletzung, wegen der er gegen Ravensburg II raus musste, hat sich als nicht so schlimm wie vermutet herausgestellt. Sommer war in der gesamten Woche in physiotherapeutischer Behandlung und konnte am Donnerstag schmerzfrei trainieren.

Ochsenhausen hofft auf Zählbares

Die anstehende Heimpartie gegen Hohentengen ist für Bortolini ein 50:50–Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe. Über den SVH sei nicht allzu viel bekannt. „Das ist aber auch nicht vordergründig. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und unsere Qualitäten auf den Platz bringen“, so der 41–Jährige.

„Es ist ein wichtiges Spiel. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen, um in der Tabelle nicht gleich hintendrin zu stehen. Hohentengen ist ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.“

Die taktische Marschroute formuliert Bortolini klar: „Wir müssen hinten kompakt stehen und wollen über ein schnelles Umschaltspiel über unsere Außenspieler zum Erfolg kommen.“

Wer die offensiven Außenpositionen besetzen werde, stehe noch nicht fest. Kandidaten seien Lukas Niepel, Marcel Schad und Max Wanner.