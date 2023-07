Der SV Hohentengen bestreitet — nach einem Freilos in der ersten Runde des WFV–Pokals — am Samstag bereist sein Zweitrundenmatch bei den Sportfreunden Schwendi (Anpfiff: 17.30 Uhr).

„Ich kann nicht klagen“, antwortet Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert auf die Frage nach dem persönlichen Befinden. Schwieriger wird es, wenn die Frage nach der Mannschaft kommt. Vor allem eine Sache tut dem Hohentengener Übungsleiter weh: die schwere Verletzung von Kai Remensperger, der sich im Test gegen Vogt das vordere Kreuzband und das Innenband gerissen hat und auf jeden Fall bis zur Winterpause fehlt.

Umstellungen auf der Sechser–Position

„Danach müssen wir schauen“, sagt der 35–Jährige. „Aber bis zum Winter fehlt Kai auf jeden Fall. Das ist ein Riesenproblem. Denn nach dem Abgang unseres ersten Sechsers Christian Lehr fehlt nun mit Kai auch unser zweiter. Damit fehlen auf dieser Position unsere beiden Schlüsselspieler. Die Position sechs ist der Motor im Spiel“, sagt Beckert.

Somit muss(te) Beckert nach Lösungen suchen. Manuel Sommer wechselte auf die Sechs. „Aber dadurch fehlt Sommi natürlich rechts...“, deutet Beckert an, dass er durch das Zuschütten von Baustelle eins Baustelle zwei geöffnet hat. Dennoch lässt er sich nicht aus dem Konzept bringen. „Wir haben jetzt gerade erst zwei Trainingseinheiten absolviert, dazu die Testspiele, darunter unser eigenes Turnier. Das Spiel gegen Straßberg war sehr gut. Das eigene Turnier nicht so, aber wir haben ja auch gegen starke Gegner gespielt“, sagt Beckert.

Schwendi war Siebter der Bezirksliga

Schwendi schätzt Beckert stark ein. „Ich kenne sie nicht, aber wer im Bezirk Riß den Pokal gewinnt, hat sicher eine gute Mannschaft“, sagt er über den Tabellensiebten der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga. Den Bezirk halte er für stark, das zeigten auch die beiden Aufsteiger Mietingen und Ochsenhausen.

Stützle fehlt verletzt

Hohentengen muss auf Lukas Stützle (angeschlagen aus dem Turnier gekommen), Armin Kieferle (privat verhindert) und David Gebhart (gesperrt) verzichten. Auch Schwendi fehlen Stammspieler: der offensive Mittelfeldspieler Andreas Zechel, zudem stehen Alexander Mayr, Tobias Mayr und Kevin Appel nicht zur Verfügung. „Wir haben gerade einen schlanken Kader“, sagt SF–Coach Sven Biberacher. Als er zu Hohentengen recherchierte sei er auf eine „Bombenoffensive“ der Gäste gestoßen. Und so sehe er Hohentengen als klaren Favoriten. „Wir freuen uns aber dennoch auf das Spiel“, versichert der Trainer. In erster Linie werde er darauf bedacht sein, so lange wie möglich kein Gegentor zu kassieren. Und dann verfüge sein Team ja auch noch über Mittel in der Offensive.