Ein 2:1–Sieg zum Auftakt beim FC Albstadt. Besser hätte die Saison für den Landesligaaufsteiger nicht starten können. Doch die nächste schwere Aufgabe wartet (So., 15 Uhr, NMH–Gögestadion) mit dem FV Ravensburg II.

„Das hat meinen Genesungsprozess beschleunigt“, sagt Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert. Denn kurzfristig konnte Beckert nicht mit nach Albstadt reisen, lag mit Magen–Darm flach und verfolgte den Sieg seiner Mannschaft aus der Ferne.

Hohentengen nutzt Fehler von Albstadt

Doch der Überraschungserfolg tat gut. „Nein, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen“, sagt der Trainer. „Auch weil wir nur mit zwölf einsatzfähigen Spielern nach Albstadt gefahren sind.“ Doch Hohentengen fuhr, sah, kam und überraschte. Zuvorderst den Gegner. „Ich wäre schon mit einem Punkt zufrieden gewesen. Und man muss so ehrlich sein: Es gibt acht, neun Mannschaften in der Liga, wenn die einen guten Tag haben, haben wir keine Chance. Aber Albstadt hatte keinen guten Tag und wir haben das genutzt“, sagt Beckert.

„Eigentlich so, wie es auch Albstadts Trainer bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat. Und am vergangenen Samstag war es so, dass Albstadt auch nach der 1:0–Führung nicht sicherer wurde, sondern ihnen das eher geschadet hat am Ende.“

Ravensburg bringt nicht viele Zuschauer mit

Jetzt kommt am Sonntag der FV Ravensburg II. „Ohne dem Gegner zu nahe treten zu wollen, aber es gibt natürlich bessere Gegner für ein Auftaktmatch in der Liga, auch weil Ravensburg II wahrscheinlich nicht viele Zuschauer mitbringt“, glaubt Beckert. Und wohl auch, weil Ravensburg II stark genug ist, die Punkte aus der Göge zu entführen. Doppelter Schaden quasi. Keine Zuschauer, keine Punkte.

Die Aufgabe wird noch schwerer, weil Hohentengen den nächsten Ausfall zu verzeichnen hat. Luca Straub wird der Mannschaft fehlen. Just der Spieler, der gegen den FC Albstadt auf der Sechs spielte. „Das scheint in Hohentengen keine gute Position zu sein“, sagt Beckert. Zur Erinnerung: In der Vorbereitung verletzte sich Stamm–Sechser Kai Remensperger, jetzt fällt auch Straub aus. Beckert: „Wir befürchten eine schwere Knieverletzung.“ Eine Untersuchung im MRT in der kommenden Woche soll Klarheit bringen.

Gadek anerkennt Leistung Hohentengens

Kleine Anekdote am Rande: Auch Hohentengens ehemaliger Sechser Christian Lehr, der im Sommer bekanntlich nach Scheer zurückwechselte, hat sich inzwischen verletzt. „Wir werden am Sonntag zehn bis zwölf Feldspieler haben“, sagt Beckert, der selbst wieder im Kader steht. „Wir werden aus der zweiten Mannschaft auffüllen müssen.“

„Es gibt nicht so viele Mannschaften, die beim FC Albstadt zwei Tore schießen“, meint Ravensburgs Trainer Thomas Gadek anerkennend. Respekt nötigen ihm auch die 93 Tore in 30 Spielen in der Bezirksliga in der vergangenen Saison ab. „Das ist eine Mannschaft, die über das Kollektiv kommt“, ist sich Thomas Gadek sicher — und fordert genau das auch von seinem Team.

Gadek warnt vor dem Gegner

Wer sich auf das 6:2 gegen den FC Mengen oder gar die Tabellenführung etwas einbildet, ist fehl auf dem Platz. Gadek hat diese Botschaft in der Trainingswoche immer wieder platziert.

Trotzdem: Gadek sah auch viel Positives: „Wenn du gegen Mengen 0:1 hinten liegst, musst du das Spiel erst einmal drehen — das haben die Jungs sehr eindrucksvoll gemacht.“ Überall auf dem Platz schnell ins Gegenpressing, viele gute Aktionen im Mittelfeld, sechs Tore — da kann man schon Selbstvertrauen mitnehmen. „Natürlich ist die Stimmung sehr gut. Es macht einfach Spaß, wenn du gewinnst.“

Martin Bleile fehlt

Gegen Mengen hatte sich Julian Flock beim Aufwärmen mit einem Ausfallschritt Probleme an den Adduktoren zugezogen und war zur Pause ausgewechselt worden. „Hinter einem Einsatz am Sonntag steht ein dickes Fragezeichen“, meint Gadek und bedauert: „Einen Kapitän ersetzt man eben nicht so leicht.“ Der Trainer wird Flock nur einsetzen, wenn der Spieler sowie die Physios ein klares Go geben.

Fehlen wird in Hohentengen Martin Bleile (Urlaub). Mit Ajdin Durakovic ein Spieler aus dem Urlaub zurück. Und Niklas Bolgert ist ein Kandidat für die Startelf: Den 18–jährigen Torschützen hatte Gadek gegen Mengen nur eine gute halbe Stunde eingesetzt, weil er in der Woche davor krank gewesen war.