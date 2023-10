Jetzt kommt’s knüppeldick für den SV Hohentengen in der Fußball-Landesliga: die TSG Balingen II reist am Sonntag an, nach dem Sieg gegen den FC Mengen unangefochtener Spitzenreiter. 20 Punkte aus acht Spielen stehen auf der Guthabenseite. Seit der Niederlage in Riedlingen in der Vorrunde der vergangenen Saison (!) ist Balingen II ungeschlagen.

Niederlage ist aus den Köpfen

Fabian Beckert weiß, was da auf seine Mannschaft am Sonntag zurollt. „Natürlich wird das nicht einfach“, sagt der Hohentengener Spielertrainer und lächelt. Nach dem 0:5 gegen Laupheim war zunächst mal Wunden lecken angesagt. Doch die Niederlage ist zunächst mal aus dem Köpfen raus, auch weil die Göge-Kicker wissen, dass sie gegen eine vermeintliche Spitzenmannschaft verloren haben.

Doch die Liste der Ausfälle beim SV Hohentengen wird immer länger. Adrian Heudorfer hat den Befund. Das Jahr ist für den besten Torhüter der vergangenen Bezirksligasaison gelaufen. Längere Zeit fehlen wird auch Armin Kieferle mit einer langwierigen Schnittverletzung an der Hand. „Er ist sechs Wochen krank geschrieben, für ihn ist die Vorrunde auch vorbei“, sagt Beckert.

Lukas Stützle droht auszufallen

Und zu allem Überfluss hat sich gegen Laupheim auch noch Lukas Stützle verletzt. Mit muskulären Problemen ausgewechselt kommt ein Einsatz gegen Balingen II am Sonntag von Beginn sicher zu früh. „Wenn es gut läuft, sitzt er auf der Bank. Aber wir werden kein Risiko eingehen“, sagt Beckert. Weise, denn gegen Balingen könnte Stützle geschont werden, um dann in den Folgewochen gegen die Gegner fit zu sein, gegen die die Punkte nicht so hoch hängen.

Ein Start mit gemischten Gefühlen

Und so sieht Beckert den Start seiner Mannschaft inzwischen mit gemischten Gefühlen. Denn der müsse eben auch vor dem Hintergrund der personellen Situation gesehen werden, so Beckert. „Eigentlich waren zehn Punkte ja ein guter Start in den ersten Spielen, aber die personelle Situation ist halt nicht gut. Wir müssen schauen, dass wir bis zur Winterpause noch zwei, drei Siege holen“, sagt Beckert, der dann mit der ersten Halbserie wenigstens nach Punkten zufrieden wäre.

Die TSG Balingen II schüttelte zuletzt Verfolger Mengen mit 3:1 ab. Trotzdem ist nicht nur eitel Sonnenschein in Balingen. „Mit der ersten Hälfte war ich überhaupt nicht zufrieden“, sagt Epstein. Und trotz der Schwäche Hohentengens gegen die vermeintlich starken Gegner warnt er: „Sie haben vorne viel Geschwindigkeit, darauf müssen wir aufpassen“, sagte er dem Zollernalb-Kurier.“ Der Gegner sei keineswegs zu unterschätzen.