Hoffnungszeichen gegen Gewalt und Hass

Der Weltgebetstag (WGT), der eine weltweite ökumenische Veranstaltung ist, findet in diesem Jahr am Freitag, 1. März, in Bad Saulgau um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt.

„Ausgerechnet Palästina soll in diesem Jahr Weltgebetstagsland sein“, so haben die Verantwortlichen für den Weltgebetstag hier in Deutschland gedacht, schreibt das Vorbereitungsteam in einer Pressemeldung. „Können wir das überhaupt machen oder lassen wir ihn ausfallen angesichts des Terroranschlags der Hamas am 7. Oktober und des grausamen Kriegs in Gaza?“ Er wird abgehalten und das ist auch wichtig, denn dadurch bekommen palästinensische Frauen eine Stimme, heißt es weiter.

Die Gottesdienstordnungen für den Weltgebetstag am ersten Freitag im März haben lange Entstehungsgeschichten. Und so wurde auch schon vor Jahren festgelegt, dass 2024 die Liturgie des Gottesdienstes von Frauen aus Palästina erstellt wird. Das Motto haben sie dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus entnommen: „Ertragt euch gegenseitig in Lieb. … Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält.“

„Angesichts von Gewalt, Hass und Krieg in Israel und Palästina ist der Weltgebetstag mit seinem diesjährigen biblischen Motto so wichtig wie nie zuvor“, betont die evangelische Vorstandsvorsitzende des WGT, Brunhilde Raiser. Wie kommt es zu so viel Hass auf beiden Seiten und wie kann es weitergehen? In der Liturgie zum Weltgebetstag erzählen palästinensische Christinnen aus ihrer Familiengeschichte von der Vertreibung 1948, ihrer Sehnsucht nach Rückkehr und ihrem Wunsch nach Frieden und einer Lösung der so schwierigen Situation.

Mit den biblischen Texten, die die Frauen ausgesucht haben, kann für Gerechtigkeit, Frieden und die weltweite Einhaltung der Menschenrechte gebetet werden. Die Geschichten der drei Frauen sind Hoffnungskeime, die deutlich machen, wie Menschen aus ihrem Glauben heraus Kraft gewinnen, sich für Frieden zu engagieren. Ihre Erzählungen sind eingebettet in Lieder und Texte, die den Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit und vor allem die Hoffnung darauf ausdrücken, schreiben die Initiatoren abschließend.