Helfende Hände für Krötenschutz erwünscht

In Sießen und Wagenhausen sind auch dieses Jahr fleißige Helferinnen und Helfer unterwegs, um Kröten über die Straße zu helfen, sodass sie nicht von fahrenden Autos zerquetscht werden. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) Bad Saulgau Freiwillige sucht für die abendlichen Sammlungen und die Betreuung der Krötenzäune.

Insbesondere für den Aufbau der Zäune werden laut Bund-Mitteilung helfende Hände gebraucht. Der Aufbau ist für Samstag, 9.März geplant, kann witterungsbedingt jedoch auch eine Woche früher oder später stattfinden. Wer mitmachen möchte oder jemanden weiß, der helfen und dabei die Tiere kennenlernen möchte, kann sich mit Martina Boos unter der Mobilnummer 0175/1853697 in Verbindung setzen.

Demnächst werden die Amphibien erneut nach und nach ihre Verstecke und Überwinterungsplätze verlassen und zu ihren Laichplätzen wandern, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Insgesamt 20 Amphibienarten kommen in Deutschland vor, davon sind 19 auch in Baden-Württemberg beheimatet.

Langfristig, rechnet der Bund vor, gehen die Bestände von 14 dieser Arten zurück. Mittlerweile machen Klimawandel, Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft und viel Verkehr auf den Straßen sogar den einst häufigeren Arten zu schaffen. War der Grasfrosch in den 1960er-Jahren noch in Massen vertreten, dürfte sein Bestand heute auf unter fünf Prozent gefallen sein.

Frösche, Kröten & Co. sind sehr anspruchsvolle Tiere und benötigen unterschiedliche Lebensräume. In Gewässern pflanzen sie sich fort. An Land jagen sie und finden dort auch ihr Winterquartier. Auf den grünen Vernetzungskorridoren zwischen diesen Lebensräumen wandern sie hin und her.

Am stärksten bedroht sind hierzulande Laubfrosch, Kreuz- und Wechselkröte und Gelbbauchunke. Ihre Lebensräume sind ohnehin schon vielfach gefährdet. Bleiben in den immer häufiger vorkommenden Hitze-Sommern Niederschläge aus, fehlen zur Fortpflanzungszeit die Kleingewässer.