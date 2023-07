Helene–Weber–Schule Bad Saulgau auf Malta

Im Frühsommer starteten vier Schülerinnen und ein Schüler des Ausbildungsgangs Pflegefachmann/ -frau im zweiten Ausbildungsjahr zum einem von Erasmus finanzierten Auslandpraktikum. Sie verbrachten drei Wochen auf Malta. Zu ihrer Ausbildung gehören Kinderpflege, Pflege im Krankenhaus und die Palliativpflege. Der Berufsabschluss ist europaweit anerkannt.

Ein Auslandspraktikum ist bisher noch nicht weit verbreitet, teilt die Schule mit. Der Altersdurchschnitt der Auszubildenden, die teilgenommen haben, lag zwischen 20 und 52 Jahren. Vorab absolvierten sie einen Online–Englischkurs mit einer Lehrerin auf Malta.

Zwei maltesische Pflegeheime waren die Praktikumsbetriebe, eines in der Nähe der Hauptstadt Valletta und das andere in Rabat, an der Südküste. Auszubildenden tauchten in ein völlig anderes Pflegesystem ein, sie hatten mehr Zeit für die einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner, weniger strenge Vorschriften und es gab eine täglichen Messe im Pflegeheim, teilt die Schule mit.

Grundsätzlich ist das Gesundheitssystem auf Malta kostenlos, einen Fachkräftemangel gibt es auch auf Malta, beispielsweise kamen viele Kolleginnen und Kollegen der Schülerinnen und Schüler aus Indien. „Diese verschiedenen Systeme kennenzulernen, ist gewinnbringend, auch für die Arbeit zuhause in Deutschland“, heißt es in der Pressemitrteilung.

Stattgefunden hat auch ein Praktikumsbesuch durch den Erasmus–Koordinator der Helene–Weber–Schule, Michael Ulrich, und Helga Kösel–Riedisser, die Koordinatorin für die generalistische Pflegeausbildung des Landkreises Sigmaringen.

Bei ihrem Besuch lernten Ulrich und Kösel–Riedisser auch den deutsch–maltesischen Zirkel kennen, den der Leiter des Wirtschaftsreferats der deutschen Botschaft auf Malta, Sven Olaf Rieck, den beiden vorstellte. Diese 1962 gegründete unabhängige, gemeinnützige Organisation verfolgt das Ziel der „Förderung des besseren Verständnisses zwischen Deutschland und Malta in allen angemessenen Bereichen und Aktivitäten und Beziehungen, außer politischen Aktivitäten“.

Im kommenden Jahr 2024 steht den Pflege–Auszubildenden der Helene–Weber–Schule im zweiten Lehrjahr die Möglichkeit eines dreiwöchigen Auslandspraktikums auf Malta offen, heißt es in der Pressemitteilung.

Derzeit befinden sich, wie die Schule abschließend mitteilt, auch drei Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums der Helene–Weber–Schule auf Malta. Erstmals können somit auch Vollzeitschüler vor dem Abitur das europäische Austauschprogramm Erasmus nutzen.