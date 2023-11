Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten trennt sich zum Saisonende von Trainer Jens Bürkle. Das hat der Verein durch HBW-Geschäftsführer Felix König bekannt geben. Nach mehreren internen Gesprächen und einer Analyse sei man zum Entschluss gekommen, das Arbeitsverhältnis zum 30. Juni 2024 zu beenden.

Trainer seit 2017

Bürkle hatte die „Gallier“ nach dem Abstieg 2017 in die 2. Bundesliga übernommen und 2019 zurück ins Oberhaus geführt. Nach dem neuerlichen Abstieg am Ende der Saison 2021/2022 schaffte der inzwischen 43 Jahre alte Bürkle mit der Mannschaft im Sommer 2023 den sofortigen Wiederaufstieg. Bürkles Karriere ist mit der Ära des bereits verstorben Rolf Brack verknüpft. Bürkle spielte von 2005 bis 2012 als Kreisläufer für den HBW, an der Seite des späteren Geschäftsführers Wolfgang Strobel. Nach den Trainerstationen Rimpar und Hannover kam Bürkle zurück zum HBW.

Im vergangenen Winter hatte der Verein Bürkles Arbeitspapier noch bis zum 30. Juni 2025 vorzeitig verlängert. In diesem Vertrag ist allerdings eine Klausel verankert, die beiden Seiten bis zum 30. November 2023 die Möglichkeit einräumte, den Vertrag zum 30. Juni 2024 vorzeitig zu kündigen. Diese Option haben die HBW-Verantwortlichen nun gezogen.

Letztes gemeinsames Ziel ist der Klassenerhalt

„Für uns alle war das eine unheimlich schwere Entscheidung, die wir uns nicht einfach gemacht haben“, meinte HBW-Geschäftsführer Felix König, als er die Entscheidung bekanntgab. Der HBW habe Bürkle viel zu verdanken. Er habe die Gallier in den zurückliegenden Jahren geprägt. „Wir sahen aber auch Bedarf für Veränderungen und haben uns deshalb zu diesem nicht einfachen Schritt durchgerungen“, begründete König die Entscheidung in der Vereinsmitteilung. Doch werde man alles gemeinsam tun, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.