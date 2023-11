Der TSV Riedlingen bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Nach den sieben Punkten in den drei Heimspielen gegen Straßberg, Sulmetingen und Mengen feierte die Mannschaft des Trainerduos Sontheimer/Ragg am Sonntag einen 2:1-Sieg beim SV Hohentengen (1:0). Dagegen war es für Hohentengen die siebte Niederlage in Folge, bei 10:32 Toren.

Hohentengen bleibt nur eine Möglichkeit

Dabei zeigte sich Hohentengen ‐ zumindest in der Defensive ‐ im Vergleich zu den vergangenen Wochen verbessert. Hohentengen tat das einzig Richtige und rührte kräftig Beton an. Beniamino Fellini in die Mitte der Fünferkette, Spielertrainer Fabian Beckert spielte gegen den Ball auf der Sechs, in Vertretung des gesperrten Manuel Sommer.

„Angesichts der vielen Verletzten und drei, vier angeschlagener Spieler auf dem Platz, war das die einzige Möglichkeit. Mit Fellini als zentralem Verteidiger in der Fünferkette. Er war zehn Tage krank und hat Leistenprobleme. Aber er musste spielen. Es war vielleicht nicht ganz so attraktiv zum Zuschauen“, sagte Fabian Beckert nach der Partie.

Riedlingen rennt vergeblich an

Und: Riedlingen tat sich gegen eine derart massierte Abwehr lange schwer, brauchte Hohentengener Hilfe, um in Führung zu gehen. Hohentengen verursachte mittig, in 25 Metern Torentfernung, einen Freistoß. Hannes Schmids Ball war eigentlich zu unplatziert, aber Manuel Müller sah den Ball durch seine Mauer wohl zu spät ‐ 0:1 (15.). „Wir hatten uns viel vorgenommen“, sagte Raphael Sontheimer nach der Partie. „Das hat in der ersten Halbzeit eigentlich gut funktioniert. Hohentengen wollte so gut wie nichts. Wir haben gesagt: Wir müssen sie bespielen.“

In der Offensive findet Hohentengen nur einmal statt

Hohentengen brachte sich meist nur durch eigene Fehler aus dem Defensivkonzept. Fellini verlor den Ball im Aufbau an Dennis Altergot, der zog ab. Müller war auf dem Posten (31.). Den ersten Torschuss der Gastgeber gab Lukas Stützle ab, doch er wurde zur Ecke abgefälscht (36.). Die letzten beiden Szenen der ersten Halbzeit gehörten den Rothosen. Nach einer Münz-Flanke aus dem Halbfeld köpfte Siefert den Ball neben das Tor (41.). Dann zog Dennis Altergot von der linken Seite aus 20 Metern aufs kurze Eck ab. Müller hielt (45.).

Plötzlich hat die Beckert-Elf Chancen

Nach zehn Minuten in Halbzeit zwei öffnete sich Hohentengen plötzlich. „Das Spiel lief so, wie wir es geplant hatten. Ab der 55. Minute schalten wir um. Nach dem Tor haben wir wieder umgestellt und standen sicher. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die jetzt noch ein Tor schießen“, sagte Beckert nach der Partie.

Zunächst spielte Fellini nach einem Ballgewinn schnell nach vorne, Stützle legte nicht ganz freiwillig ab, der Ball kam zu Beckert, der eine Kurve um die TSV-Abwehr lief, seinen Meister aber (noch) in Hermanutz fand (52.). Auf der Gegenseite parierte Müller gegen Adel Mehidi (55.).

Beckert trifft zum 1:1

Nach etwas mehr als einer Stunde ging Stützle über links durch, flankte, Beckert ließ passieren und Fellini prüfte erneut Hermanutz (64.). Dann kam der Ball erneut auf Stützle, der sich links durchtankte, scharf flankte. Beckert stand in der Mitte frei und drückte das Leder mit der Brust über die Linie ‐ 1:1 (77.).

Und wieder trifft Hannes Schmid

Hohentengen zog sich nun wieder zurück, wollte den Punkt für die Moral sichern. Riedlingen war in dieser Phase zu harmlos, vermochte es nicht, die Hohentengener Abwehr über die Flügel oder mit schnellen, vertikalen Zuspielen in die Spitze auszuhebeln, obwohl Sontheimer alles ins Spiel warf, was auf seiner Bank Offensivqualitäten hat. Doch mehr als ein Kopfball von Ragg ans Außennetz (82.) und ein Schmid-Schuss aus 25 Metern, den Müller wegfaustete, kam nicht zustande (84.). Ein neuerliches Foul vor der Abwehr musste herhalten, um die drei Punkte für die Gäste zu sichern. nach einem Foul 28 Meter vor dem Tor trat Hannes Schmid an und zirkelte den Ball über die Mauer zum 2:1 ins Netz (88.).

Sontheimer ist erleichtert

„Wir haben in der zweiten Halbzeit einen kleinen Stellungsfehler, treffen die falsche Entscheidung. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so dominant auf dem Platz. Die Freistöße waren zweimal überragend von Hannes Schmid, auch wenn aus dem Spiel nicht so viel kam. Aber wir hatten 70, 80 Prozent Ballbesitz. Kompliment aber an Hohentengen, wie sie es gemacht haben. Nach so einer Niederlage vergangene Woche. Auch wenn es am Ende nicht schön war, den Dreier nehmen wir auch mal mit“, sagte Sontheimer, der am Sonntag sein Comeback als Spieler gab.

SV Hohentengen - TSV Riedlingen 1:2 (0:1). - SVH: Müller – T. Irmler, D. König, Fellini, Birkler, N. Löffler – S. König, Häberle (70. Gebhart), Beckert, Metzler (80. Kehle) – Stützle. - TSV: Hermanutz – A. Altergot, Widmer, Fauler, Münz (88. Klimask) – F. Schmid (46. A. Mehidi), H. Schmid, Striegel (74. Ragg), Schoppenhauer (46. Stöhr) – Siefert, D. Altergot (90. Sontheimer). - Tore: 0:1 Hannes Schmid (15.), 1:1 Fabian Beckert (77.), 1:2 Hannes Schmid (88.). - SR: Justin Volz (Schömberg). - Z.: 300.