Handwerkliche Höchstleistungen

Der Nachwuchs des Raumausstatter- und Sattlerhandwerks ist am 17. und 18. November in Bad Saulgau in den Räumlichkeiten der Willi-Burth-Schule gegeneinander angetreten. Die besten Gesellen aus ganz Deutschland kamen zusammen und stellten ihr handwerkliches Können unter Beweis. Nach zwei aufreibenden Tagen voller handwerklicher Höchstleistungen haben es die Teilnehmer der diesjährigen DHM geschafft. Nach der harten Arbeit konnten die Begleitpersonen sowie die DHM-Jury die Ergebnisse begutachten. Mit der abschließenden Siegesfeier am Samstagmittag wurden dann endlich die Sieger gekürt.

Insgesamt nahmen 21 junge Fachleute an der Veranstaltung teil, die gemeinsam vom Zentralverbund „Raum und Ausstattung“ und dem Bundesverband „Fahrzeugausstattung und Reitsportausrüstung e.V.“ auf Bundesebene ausgerichtet wurde. „Das Engagement unserer Handwerksjugend war auch in diesem Jahr wieder sehr groß. Nach den Wettbewerben auf Landesebene wurde im Bundeswettbewerb noch einmal Vollgas gegeben. Es war mal wieder ein sehr spannender Wettbewerb, bei dem Höchstleistungen erbracht wurden. Dabei sind kreative Kojen und feingearbeitete Lederwaren entstanden“, berichtet Vizepräsident Ralph Waskey.

Ohne das ehrenamtliche Jury-Team der Raumausstatter rund um Gisela Schang, Michaela Petermann und Jutta Mattis, in Vertretung für Jürgen Groß sowie das Jury-Team der Sattler vertreten durch Maria Weiß, Fritz Weiß, Frederike Arendt, Daniel Meenzen (Vorsitzender Berufsbildungsausschuss BVFR) und Ralph Waskey wäre der Wettbewerb nicht möglich gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Auswahl der kreativen und beeindruckenden Ergebnisse sowie Eindrücke über die Arbeitsphasen stehen auf der Homepage der Willi-Burth-Schule (www.gbs-badsaulgau.de) unter Aktuelles zur Verfügung.