Der SV Hohentengen darf mal wieder auswärts ran. Denn in der Fremde fühlt sich die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Beckert bislang pudelwohl. Zwei Spiele, zwei Siege (Albstadt, Ochsenhausen) stehen in der Auswärtswertung bislang zu Buche. Am Samstag führt die Reise zum TSV Straßberg.

„Es geht ganz gut. Das Unentschieden gegen Harthausen/Scher war okay. Natürlich hätten wir gerne drei Punkte gehabt, aber an so einem Tag wie am vergangenen Sonntag muss man halt auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, sagt Hohentengens Trainer Fabian Beckert.

Schwerer als das Testspiel im Sommer

Den Gegner vom Samstag, den TSV Straßberg, kennen Beckert und die Seinen bereits. „Aber ich glaube nicht, dass man das Testspiel im Sommer mit dem Spiel am Samstag vergleichen kann. Bei Straßberg haben viele Spieler gefehlt, aber bei uns auch. Und ich glaube, dass wir nicht noch einmal so viele Chancen kriegen wie im Testspiel“, sagt Beckert. „Aber das ist eine gute Mannschaft, im Testspiel in Straßberg haben sie guten Fußball gespielt. Aber ich glaube, dass die Straßberger vorne nicht so effizient sind“, sagt er über die Mannschaft von Trainer Stefan Bach.

Den Beweis trat Straßberg auch am vergangenen Wochenende in Mengen an, als selbst Routinier Pietro Fiorenza in der Sturmspitze nicht seine gewohnte Klasse ausspielte, sondern eher die Höhe des Platzes ausmaß. Folglich resümierte Trainer Stefan Bach nach dem Auftritt in Mengen: „Nein, wir haben nicht schlecht gespielt, aber wir haben vorne die nötige Effizienz vermissen lassen.“

David König fehlt gesperrt

So muss es Beckert nicht bange sein vor dem Auftritt auf der Zollernalb. Nur der Ausfall seines Abwehrchefs bereitet Beckert etwas Kopfzerbrechen. David König sah zuletzt gegen Harthausen/Scher die gelb–rote Karte und muss in Straßberg zuschauen. Da gelte es für jeden eine Schippe draufzulegen. Mit welchem Spieler exakt Beckert auf der Position des Abwehrchefs auflaufen wird, weiß er noch nicht. Darüber wollte Beckert nach dem Abschlusstraining am Donnerstagabend entscheiden.

In jedem Fall freut sich Beckert mit seiner Truppe mal wieder auf ein Stadion in der Fremde. „Auf jeden Fall zieht man daraus auch eine gewisse Motivation. Wie zum Beispiel in Ochsenhausen. Eine schöne Sportanlage mit einem sehr guten Platz. Das macht schon Spaß, auf so einem Platz zu spielen. Auswärts reist du ja auch ein bisschen früher an, vertrittst dir ein bisschen die Füße.“

Räume für Lukas Stützle

Abwechslung bietet auch das Sportgelände in Straßberg. Zwar kennen Beckert und Co. den Platz schon, aber trotzdem freuen sich die Hohentengener darauf. „Wir hatten im Testspiel eine sehr gute Atmosphäre mit den Straßbergern, sind nach dem Spiel noch ein bisschen beisammen gesessen. Ich habe mich mit Stefan Bach unterhalten“, denkt Beckert zurück — und blickt nach vorne: „Straßberg ist ein großer Platz, das kommt unserem schnellen Spiel nach vorne — wie zum Beispiel Lukas Stützle — schon entgegen. Da kann er seine Schnelligkeit ausspielen.“

Und bekanntlich noch mehr Freude machen Auswärtsfahrten, wenn man nicht mit leerem Punkterucksack ins Auto nach Hause steigt. „Wir wollen Auswärtstabellenführer bleiben“, sagt er ein wenig scherzhaft.