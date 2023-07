Das Bächtlefest 2023 ist schon ein paar Tage alt - der Stimmung tut das keinen Abbruch. Sie ist so gut wie in der ersten Minute. Unsere Mitarbeiterin Nicole Frick war schon den ganzen Samstag (HIER gibt's die Bilder dazu) unterwegs und hat sich am Sonntag früh auf den Weg gemacht, um auch die schönsten Bilder vom Sonntag aus Bad Saulgau mitzubringen.