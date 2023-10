Steffen Gross, Billardspieler aus Bad Saulgau, ist bei den Pool-Europameisterschaften der Ü45-Senioren in der 10-Ball-Konkurrenz in der Runde der letzten 64 ausgeschieden und belegt in der Endabrechnung Rang 33. Die Konkurrenz begann für den 56-Jährigen sehr gut. Er bezwang in Runde eins an Tisch 22 den Schweden Roger Akerblom nach 82 Minuten knapp mit 7:6. In der Winners Qualification ‐ mit einem Sieg hätte sich Gross direkt für die Runde der letzten 64 qualifizieren können, war der Bad Saulgauer gegen den Italiener Michele Monaco chancenlos. 2:7 hieß es am Ende nach 79 Minuten. Der Italiener legte zu Beginn ein 4:0 vor. Nach zwei Aufnahmewechseln kam Gross noch einmal auf 2:5 heran, ehe Monaco den Sack zumachte.

Stark im Hoffungslauf

Gross musste in den Hoffnungslauf, um doch noch das Ticket für die letzten 64 zu lösen. In diesem schlug er den Ungarn Gabor Petre mit 7:3. Bis zum 3:3 wechselte die Aufnahme ständig, ehe Gross mit vier in Folge gewonnen Punkten nach 73 Minuten mit 7:3 gewann. In der Runde der besten 64 10-Ball-Spieler dieser Europameisterschaft traf Gross auf den Polen Tomasz Back, der sich mit zwei Siegen ‐ mühevoll mit 7:6 in Runde eins gegen Gabor Petre, den Gross im Kampf um den Einzig ins K.o. besiegt hatte. Im Spiel um den direkten Einzig ins K.o. schlug Bak den Slowaken Mihael Strucl mit 7:2. Im 64er-K.o. schließlich unterlag Steffen Gross dem Polen Bak nach 74 Minuten mit 3:7. Gross hatte mit 2:1 geführt, kam nach zwei Aufnahmewechseln nochmals auf 3:4 heran, verlor dann aber erneut die Aufnahme und Bak zog bis zum 7:3 durch.

Gross: Habe nicht viel falsch gemacht

„Ich habe nicht viel falsch gemacht im 10-Ball. Trotzdem verloren. Das ist wie wenn eine Fußballmannschaft 90 Minuten anrennt, 100:0 Torschüsse hat und verliert. Das tut weh, aber es ist so. Weiter geht’s. Mund abwischen. Meine Disziplin 8-Ball kommt noch“, schrieb Gross in einer ersten Stellungsnahme kurz nach dem Aus via Messenger.