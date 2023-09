Seit dem Schuljahresbeginn ist wieder Leben eingekehrt in die Klassenzimmer der Berta–Hummel–Schule in Bad Saulgau, der größten Grundschule im Landkreis Sigmaringen mit knapp 560 Kindern. Während es an vielen Grundschulen in Baden–Württemberg an Personal mangelt, sind an der Berta–Hummel–Schule genügend Lehrer vorhanden. Dafür tauchen laut Schulleiterin Susanne Fröhlich die alten Probleme auf.

Sechs Züge kommen zusammen

Der Andrang auf die Berta–Hummel–Schule ist im neuen Schuljahr wieder einmal immens. 142 Erstklässler wurden in der vergangenen Woche eingeschult. Sie bilden sechs Züge. Hinzu kommen 17 Kinder in der Grundschulförderklasse.

Und auch die Schülerzahl in den weiteren Klassen ist beachtlich: sechs Züge in Klassenstufe 2, fünf Züge in Klassenstufe 3 und nochmal sechs Züge in Klassenstufe vier.

Zu 100 Prozent abgedeckt

Die ukrainischen Schüler werden in diesem Schuljahr in die Klassen integriert und erhalten stundenweise eine Sprachförderung durch eine Lehrerin der Vorbereitungsklasse. Umso mehr ist Susanne Fröhlich froh darüber, dass es keine Personalengpässe gibt.

40 Lehrkräfte plus eine pädagogische Assistentin für Inklusion unterrichten die Grundschüler. „Die Unterrichtsversorgung ist ausreichend und zu 100 Prozent abgedeckt“, so Fröhlich.

Lehrern schmeckt das Essen

Einen guten Start habe nach Fröhlichs Auskunft auch das MS–Heim aus Ostrach als neuer Caterer hingelegt. Die Stadt als Schulträgerin musste nach einem Caterer suchen, nachdem die SRH–Kliniken Landkreis Sigmaringen nach mehr als zehn Jahren die Belieferung der Mittagessen für die Schulmensa eingestellt hatte.

Empfohlene Artikel Bad Saulgau Berta–Hummel–Schule bekommt neuen Caterer q Bad Saulgau

Die Lehrer an der Berta–Hummel–Schule probierten das Essen bei ihrer ersten Konferenz. „Es hat sehr gut geschmeckt“, sagt Fröhlich.

Zuschuss von der Stadt

Präzise Zahlen zum Mittagessen kann sie noch nicht nennen, da die Ganztagsbetreuung und der Nachmittagsunterricht jetzt erst so richtig anlaufen. Fünf Euro müssen die Eltern für ein Mittagessen bezahlen, nachdem die Stadt nach einem Antrag der SPD–Fraktion und einer Abstimmung des Gemeinderats einen Zuschuss von 50 Cent pro Essen genehmigte.

Der Caterer hat für alle Anliegen ein offenes Ohr, sogar für ein glutenfreies Menü für einen einzelnen Schüler. Susanne Fröhlich

Wunsch des Gemeinderats und des Elternbeirats war zudem eine ausgewogene Ernährung, demnach weniger Fleisch. „Es stehen drei Menüs zur Auswahl. Der Caterer hat für alle Anliegen ein offenes Ohr, sogar für ein glutenfreies Menü für einen einzelnen Schüler“, so Fröhlich weiter.

Digitalisierung schreitet voran

Und auch die Digitalisierung schreitet an der Berta–Hummel–Schule voran. Jeder Klassenraum ist mit Projektionswand, Beamer und Dokumentenkamera sowie Apple–TV ausgestattet.

Es sind etwa 70 geliehene I–Pads für die Grundschüler vorhanden, die im Unterricht eingesetzt werden können. „Wir kommen bei Elterninfos und Krankmeldungen durch die Eltern schon fast ganz ohne Papier aus. Fast alles erfolgt digital per Mail oder die SchulApp, die den Alltag im Sekretariat erleichtert“, ergänzt Fröhlich.

Mit Laptops ausgestattet

Bei den Lehrkräften sind die Klassenlehrkräfte und die Fachlehrkräfte Deutsch/Mathe nach eigener Wahl mit einem Leih--I–Pad oder einem Leihlaptop ausgestattet. „Hier sind wir gerade an der Aufstockung auch für die anderen Fachkräfte“, sagt Fröhlich. Als nächstes sollen die Vertretungspläne für die Lehrkräfte digitalisiert werden.

Altes Problem

So gut der Start ins neue Schuljahr war — ein Problem besteht weiterhin: das Elterntaxi. „Immer wieder kommt es zu unschönen Szenen im Bereich der Bushaltestelle oder des Lehrerparkplatzes — vor allem am Freitag, vor Ferien oder bei schlechtem Wetter.“

Lehrkräfte und die Schulleitung würden von Eltern, die trotz eines absoluten Halteverbots anhalten, beschimpft, wenn sie die Autofahrer darauf hinweisen, dass hier — zur Sicherheit aller Kinder — nicht angehalten werden darf. Auch dieses Problem soll in den Griff bekommen werden.