GriBS-Gründerstammtisch im Gasthaus Paradies

Unkomplizierter Austausch in geselliger Runde: So lautet das Erfolgsrezept des Gründungsstammtisches der Gründungsinitiative Bad Saulgau (GriBS). Eingeladen sind aber nicht nur Existenzgründer und alle, die eine Geschäftsidee haben. Auch solche Unternehmen, die sich bereits in der Nachgründungsphase befinden oder ganz allgemein ein Interesse am Thema Gründung haben, sind willkommen.

„Das charmante ist, dass man sich ganz einfach auf Augenhöhe unterhalten und von den Erfahrungen und dem Know-How der Anwesenden profitieren kann“, weiß GriBS-Mitglied Tarkan Altunbas. Die Gespräche und Diskussionen sind dabei thematisch völlig offen. Beim nächsten GriBS-Stammtisch, der am Mittwoch, 4. Oktober, um 19 Uhr im Nebenraum des Gasthauses Paradies stattfinden wird, soll es aber zumindest auch um das Thema Coworking gehen. Denn die Einrichtung eines Coworking-Spaces könnte zu den künftigen GriBS-Projekten gehören. Die anwesenden GriBS-Mitglieder werden hier zum aktuellen Sachstand informieren.