Grenzen der Toleranz

Wo endet für uns Toleranz und Offenheit? Wo ist unsere rote Linie?

Seit Jahren behaupten „Lügenpresse“-Schreihälse, unsere freien Medien seien staatsgesteuerte Propaganda. Demokratische Parteien werden als „Systemparteien“ diskreditiert, die Regierung als „Volksverräter“ beschimpft. Deutsche Staatsbürger sollen aufgrund ihrer Abstammung nicht mehr in Deutschland leben dürfen. Politische Veranstaltungen werden gestört und gewaltsam verhindert.

Und unsere demokratischen Werte werden mit Füßen getreten. Statt Argumenten wird das Land durch Blockaden lahmgelegt, bis man bekommt, was man will. Es wird öffentlich fantasiert von Selbstjustiz, die Regierenden an den Galgen zu bringen und vom Jagd machen auf „linksgrün-versiffte“ Politiker. Schutz von Machtlosen, Verfolgten und Minderheiten, Unterstützung von Bedürftigen und Marginalisierten - derlei Mitmenschlichkeit wird als „Gutmenschentum“ verachtet.

Darf man nach seiner Fasson selig werden, wenn das bedeutet, die Demokratie auszuhöhlen, egal ob bewusst oder unbewusst? Ich glaube nicht.

Auch Jesus kennt solche roten Linien. Er treibt die Händler und Geschäftemacher aus dem Tempel, weil sie nicht am Willen Gottes, sondern nur an Profit interessiert sind. Seine Überzeugung behält er nicht für sich und privat. Wo es um eine gerechtere Welt geht, um die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden, um Mitmenschlichkeit und Menschenwürde, da steht er auf und mischt sich öffentlich ein, obwohl er sich damit Feinde macht und viele vor den Kopf stößt.

Ich hoffe, dass wir in diesen Tagen der Neubesinnung an seinem Vorbild Mut schöpfen können.

Andreas Hund

Dekanatsjugendseelsorger in Biberach und Saulgau