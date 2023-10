Gotteslob erklingt im Kirchenschiff

Das war schon eine kostbare Geistliche Konzertstunde am Sonntagabend, als die Mädchenkantorei St. Johannes unter der Leitung von Christine Wetzel das Gotteslob in der voll besetzten St. Johanneskirche anstimmte. Die Mädchen und jungen Damen schenkten der aufmerksam zuhörenden Gemeinde Musik, die tröstet, ermuntert, jubiliert, von Liebe und Ewigkeit redet.

Die Chorleiterin präsentierte zuerst den „Grund- und Aufbauchor“: solide Arbeit mit den Kindern von Grund auf ist das! Erfreulich mutig die Mädchen: Auftreten, auswendig singen, gut deklamieren, das will gelernt sein. Mit den einstudierten Lieder „Singt dem Herrn ein neues Lied“ (Guggenberger), „Segne Gott im Himmel“ (Jones), „Das eine Brot“ (Zenetti), „Sei behütet“ (Eckert) haben sie sich großes Lob verdient und die hohe Qualität der Stimmbildung bewiesen.

Nun zum Konzertchor. Anspruchsvolle Literatur war angesagt. Antonio Vivaldis „Esurientes“. Michael Haydns Motette „Stella Maris“ und seine „Missa sub titulo Sancti Leopoldi“ folgten. Salzburger klassische Musiktradition vom Feinsten mit der Besetzung Soli, Chor, Streichorchester. Kompliment zusätzlich der Continuogruppe: sie war wie verlangt tragendes Fundament der ganzen Komposition. Ein fröhliches Musizieren, Freude am Glauben und den Heilstaten Gottes schwang durch den Raum, sicher, klangschön deklamierend der Chor. Und natürlich die Solistinnen: Lauretta Nickol (Sopran), Mailin Kessler (Alt), Alexandra Schmitt (Alt), Paulina Hollacher, (Intonation von Gloria und Credo). Da zeigten sich wiederum erfolgreiche Stimmbildung und einzelne Phasen des Gesangsunterrichts. Den Solistinnen aus der Mädchenkantorei große Gratulation zu ihrer Leistung. Herausgehoben werden darf EuaLisa Dilger: Ohne speziellen Gesangsunterricht, einfach aus der Stimmbildung im Chor heraus sang sie anrührend das „Benedictus“: wahrhaftig, ein Naturtalent! Dazu neckisch die Chororgel den Text kommentierend, Matthias Burth, hochprofessionell sowieso den ganzen Abend über an der Orgel musizierend.

Die Streichersinfonie N0 3 in e-moll von Mendelssohn Bartholdy kam sicher als Ruhepunkt und zum Beweis des Könnens des Orchesters ins Programm. Lebendig wurde die Partitur mit ihren geforderten Phrasierungen, der Agogik, der Dynamik, ihrer Dichte. Durchsichtig schwebten die musikalischen Linien in der Raumakustik. Das hochmusikalische Dirigat von Christine Wetzel trug das Seine dazu bei.

Dieser Teil mit romantischer Musik setzte sich fort aus gleicher Kenntnis romantischer Aufführungspraxis mit zwei Motetten für gleichstimmigen Chor: „Memorare“ Opus 118, 2 von Rheinberger, eine kostbare und reich harmonisierte Musik für gleiche Stimmen führte in deren eigene herbe Klangwelt. Danach das „Laudate Pueri“ Opus 39,2, dieses wieder von Mendelssohn- Bartholdy.

Danach ertönte gar lieblich eine Lockerungsübung mit „Palladio, 1. Satz Allegretto“ von Karl Jenkins für Streicher: Die Musik tribbelte, plauderte schön geschwätzig, tropfend, klopfend auf und ab leicht frech durch die Kirchenschiffe.

Und zum Schluss kam John Rutter „zum Ton“, „The Peace of God und „All things bright and beautiful“ . Dessen Stil mag die Chorwelt heutigentags sehr, vermittelt sie doch Chor und Zuhörer genüsslich mit den Tonsequenzen und Harmonien englisch beherrscht ein Wohlgefühl.

Zum Schluss: Danke der umsichtigen und beseelten Chorleiterin Christine Wetzel, dem Chor mit seinen Solistinnen, dem Orchester und Matthias Burth.

Reicher Beifall spendete verdientes Lob und großen Dank. Mit „Look at the world“ nochmals von John Rutter dankte das ganze Ebsemble. Hugo Birkhofer