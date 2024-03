Glücksort Bad Saulgau

„Glücksorte in Oberschwaben“ - so lautet der Titel des Buches, das die gebürtige Ravensburgerin Juliane Lutz vor Kurzem veröffentlicht hat. In Bad Saulgau hat die Autorin gleich vier Glücksorte entdeckt. Neben dem Hotel/Restaurant Kleber Post und dem Atelier der Künstlerin Anca Jung gehört für sie auch der Feinkostladen elriko und der Begegnungsort Schillers Café und Garten dazu. In letzterem wird sie ihr Buch am Samstag, den 13. April, um 15.30 Uhr vorstellen und anschließend signieren. Anita Metzler-Mikuteit hat sich mit der in der Schweiz lebenden Journalistin unterhalten.

Frau Lutz, schon beim ersten Durchblättern ist zu spüren, wie sehr Sie Oberschwaben begeistert. Ist es die Landschaft, sind es die Menschen? Was bringt Sie hier besonders ins Schwärmen?

Juliane Lutz: Es ist vor allem die Landschaft, die mich fasziniert. Sie ist so facettenreich, wunderschön und auch wohltuend. Dieses fast schon perfekte Nebeneinander von Seen, Feldern, Bauernhöfen, Wäldern, hübschen Dörfern und historisch reichen Städten. Ich liebe die barocken Kirchen, die beeindruckenden Klöster und die wunderbare Bausubstanz in so vielen Orten. Was mich schon als Kind fasziniert hat, war das besondere Licht im September, das Oberschwaben in einen geradezu magischen Ort verwandelt. Auch den Dialekt mag ich inzwischen sehr, auch wenn ich dazu ein nicht immer einfaches Verhältnis hatte. Dieses „keine großen Worte machen“ der Oberschwaben und stattdessen durch Taten überzeugen, finde ich sympathisch. So bin ich auch selber.

Vermutlich war es gar nicht einfach, sich bei der Vorauswahl für bestimmte Glücksorte zu entscheiden?

Juliane Lutz: Ich hatte anfangs schon eine ziemlich lange Liste im Kopf und war mir sicher, dass sich im Zuge der Recherche noch vieles ergeben würde. Es existieren natürlich noch unzählige andere Glücksorte in Oberschwaben, die es allesamt wert wären, vorgestellt zu werden.

Neben der Natur sind es stets die Menschen, die einen Ort, eine Landschaft prägen. Mit ihren ganz eigenen Gaben und der Freude am Gestalten und Tun. Das ist auch in Bad Saulgau so. Was hat Ihnen hier - neben den Glücksorten natürlich - besonders gefallen?

Juliane Lutz: Ich kenne Bad Saulgau bereits seit meiner Kindheit. Wenn wir mal besonders schön essen wollten, sind wir in der Kleber Post eingekehrt. Durch meinen Vater hatte ich sogar noch den früheren Besitzer Andreas Kleber kennengelernt, der ja ein großer Eisenbahnfan war. Mich hat das Ambiente und das gute Essen immer sehr beeindruckt, und so war Bad Saulgau für mich stets positiv besetzt. Bad Saulgau ist eine gemütliche und hübsche oberschwäbische Stadt, in der es sich sicher sehr gut leben lässt.

In diesen höchst unruhigen Zeiten braucht unsere Seele mehr denn je Orte, die dazu einladen, zur Ruhe zu kommen, zu genießen, neue Perspektiven zu entwickeln und Frieden zu finden. Im Grunde sind die vorgestellten Menschen und Institutionen in Ihrem Buch richtiggehende Mutmacher?

Juliane Lutz: Auf jeden Fall. Und um in Bad Saulgau zu bleiben: Die Malerin Anca Jung hat mich mit ihrem Talent und ihrer mitreißenden Art sehr beeindruckt. Sie ist ein großartiges Role Model dafür, wie das Leben nach der Karriere aussehen kann. Dass man sich den wahren Passionen, in ihrem Fall ist es die Kunst, hingibt und sehr erfüllt wird. Das war sie natürlich schon vorher als Ärztin. Oder die Frauen, die neben ihren Brotjobs das Schillers gegründet haben. Einen Ort der Begegnung, an dem alle willkommen sind und nicht nur die Schönen und Reichen und sonstwie Tollen.

Ein solcher Ort der Gemeinschaft scheint gerade in diesen Zeiten sehr wertvoll und wichtig zu sein….

Juliane Lutz: Oh ja, das sehe ich auch so. Es scheint ja, als würde unsere Gesellschaft gerade richtiggehend zersplittern, und vor diesem Hintergrund sind solche Orte ganz wichtig. Mich hat auch die Geschäftsführerin der Kleber Post, Regine Reisch, begeistert. Man fühlt sich als Gast sofort wohl und willkommen. Oder Elke Rieger vom schicken elriko Feinkostladen mit einer schönen Auswahl an Köstlichkeiten überwiegend aus Oberschwaben. Das alles sind wunderbare Beispiele, wie mit viel Mut und Kreativität Visionen tatkräftig umgesetzt werden können.

Verraten Sie uns zuletzt Ihre ganz persönlichen Wohlfühl-Rituale, etwa nach einem anstrengenden Redaktionsalltag oder wenn Sie auf der Suche nach neuen Ideen sind:

Juliane Lutz: Ich liebe Spaziergänge durch Bern, wo ich lebe. Oder ich mache Powerwalking entlang dem Fluss Aare. Bewegung an der frischen Luft ist für mich sehr wichtig. Dann werde ich auch ruhiger, wenn ich etwas nervös bin. Auch wenn ich zu Besuch bei meiner Mutter bin, sie lebt in Ravensburg, bin ich immer viel zu Fuß unterwegs. Einfach, weil es gut tut und hilft, die Gedanken zu ordnen und neue Ideen zu entwickeln.

Foto: Juliane Lutz….