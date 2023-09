Glasfaserausbau im Bad Saulgauer Gewerbegebiet Nord abgeschlossen

Innerhalb der geplanten Bauzeit wurde das Gewerbegebiet Nord in Bad Saulgau Ende August 2023 an das regionale Glasfasernetz angeschlossen. Unternehmen wie die Georg Reisch GmbH & Co. KG oder die Knoll Maschinenbau GmbHnutzen nutzen seitdem den Zugang zu Highspeed-Internet.

Die Stadtwerke Bad Saulgau und die TeleData GmbH, der Kooperationspartner der Stadtwerke aus Friedrichshafen, erweitern das Glasfasernetz für rund 50 Unternehmen im Gewerbegebiet Nord. Im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft sind die Stadtwerke für den Netzausbau zuständig, während TeleData die Kommunikations- und IT-Lösungen für Bad Saulgau anbietet. Die Glasfaser-Anbindung ermöglicht Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde. „Natürlich bieten wir unseren Geschäftskunden weitaus mehr als rein schnelle Internetleitungen: von Standortvernetzungen über flexible Telefonieangebote bis hin zu Rechenzentrums- und Cloudlösungen.“, so der TeleData-Geschäftsführer Stephan Linz.

Der Ausbau lief mit einer Gesamt-Projektzeit von neun Monaten und circa 3500 Meter Tiefbau-Arbeit wie geplant ab. „Wir sind sehr froh darüber, dass TeleData und die Stadtwerke dieses Projekt so zeitnah realisiert haben und wir nun einen Netzbetreiber haben, der vor Ort ist und mit dem man reden kann“, sagt Erich Steib, Leiter Digitalisierung, IT und Prozesse von Georg Reisch GmbH & Co. KG. „Wir sind natürlich stolz auf diesen reibungslosen Bauablauf und die nunmehr für viele Firmen im Ausbaugebiet bestmögliche Breitbandinfrastruktur; wir können uns damit im Verbund mit TeleData mit diesem weiteren Meilenstein als zuverlässiger Partner auch im Bereich der Telekommunikation in Bad Saulgau etablieren“, ergänzt Richard Striegel, Betriebsleiter der Stadtwerke Bad Saulgau.

Nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Stadt selbst bringe der Glasfaserausbau große Vorteile ‐ denn: Um als Wirtschaftsstandort langfristig attraktiv zu sein, spiele neben Faktoren wie Verkehrsanbindungen mittlerweile auch die Verfügbarkeit einer modernen Telekommunikationsinfrastruktur eine ausschlaggebende Rolle. „Der Glasfaserausbau stellt auch für uns einen sehr hohen Mehrwert dar und ermöglicht, neue Wege in der Digitalisierung zu gehen“, sagt der Abteilungsleiter Informationstechnik von Knoll Maschinenbau, Michael Birkler.