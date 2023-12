Bad Saulgau

Gewinner der UBS-Weihnachtsverlosung stehen fest

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Von links: Fachgruppen-Vorsitzende Alexandra Lott, die Gewinner Peter Sichler, Ulrich Koerner und Tim Michelberger und die UBS-Vertreter Jürgen Burth und Ralf Neudörffer. (Foto: Anita Metzler-Mikuteit )

Auch Männern scheint das Einkaufen in Bad Saulgau sichtlich Freude zu machen. So lässt sich zumindest erklären, dass alle Hauptgewinne im Rahmen der UBS-Weihnachtsverlosung in diesem Jahr an männliche Kunden vergeben worden sind.

Veröffentlicht: 27.12.2023, 10:48 Von: Anita Metzler-Mikuteit