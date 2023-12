„Gesichter der Alb“ in der Fähre Bad Saulgau

In der Städtischen Galerie „Fähre“ wird am Sonntag, 10. Dezember, um 11.30 Uhr die Ausstellung „Gesichter der Alb“ des Foto-Künstlers Christoph von Haussen eröffnet (Foto: Andreas Ruess) . Es spricht Joachim Kuolt aus St. Johann/Bad Urach; Philipa Kugler und Antonia Rieger aus Andelfingen begleiten die Vernissage musikalisch an Harfe und Oboe. Christoph von Haussen lebt seit vielen Jahren in Häringen. Die Ausstellung „Gesichter der Alb“ präsentiert laut Ankündigung der Veranstalter die Essenz seiner langjährigen künstlerisch-fotografischen Auseinandersetzung mit dieser Landschaft - bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Die Ausstellung dauert bis 4. Februar und ist geöffnet jeweils dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr; am 24.,25. und 31. Dezember geschlossen.