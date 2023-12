Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten empfängt am Sonntag, 10. Dezember (16.30 Uhr), den TSV Hannover-Burgdorf, das Ex-Team seines Cheftrainers Jens Bürkle.

Obwohl die Hannoveraner Bürkles erste Trainerstation in der ersten Liga waren und er gute Erinnerungen an diese Zeit hat, geht die Verbundenheit zu seinem Ex-Club nicht so weit, vorweihnachtliche Geschenke verteilen zu wollen. „Ich will die Punkte“, macht er klar, weitere Wünsche habe er derzeit nicht.

Hannover ist favorisiert

Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, liegt auf der Hand. Die Niedersachsen haben sich in der vorigen Saison für die EHF European League qualifiziert und im November das Kunststück fertig gebracht, den THW Kiel zu bezwingen. Mit ihrem breiten Kader traut ihnen Bürkle einen Platz im ersten Drittel des Tableaus zu. Aushängeschild sei die mannbezogene Abwehr der „Recken“, die auch Unterzahlsituationen sehr gut meistere. Im Angriff laufe fast alles über den deutschen Nationalspieler Marian Michalczik, der die Kreisläufer meisterhaft in Szene setze. Beide Halbpositionen seien mit Kanonieren besetzt. Bester Feldtorschütze ist aktuell Kreisläufer Justus Fischer, zusammen mit Strafwürfen bringt es Rechtsaußen Marius Steinhauser derzeit auf 66 Treffer.

Balingen soll konsequenter spielen

Mit ausgeglichenem Punktekonto (15:15) liegt der TSV Bad Saulgau auf Tabellenrang acht, die „Gallier“ zieren bekanntlich mit 5:25 Zählern das Ende des Tableaus. Beide Mannschaften haben ihre letzten Auswärtspartien verloren. Hannover unterlag am vergangenen Samstag dem TVB Stuttgart mit 32:28. Mit demselben Ergebnis mussten sich zwei Tage zuvor die Gallier im Schwaben-Derby gegen Göppingen geschlagen geben, das zuvor auch schon den „Recken“ die Punkte abgeknüpft hatte.

Um in die Nähe eines Spielerfolgs zu kommen, sei eine gute Abwehr Pflicht, hat Bürkle seinen Jungs eingeschärft. Und im Konter verlangt er ein bisschen mehr Konsequenz als zuletzt, „denn das ist eigentlich eine unserer Stärken“.

Jens Bürkle freut sich auf die Begegnung, in der er ein paar alte Bekannte - vornehmlich aus dem TSV-Betreuerstab - wiedersehen wird, vor allem aber auf das Kräftemessen auf der Platte. Wichtig seien nur die Punkte, sagt der HBW-Coach. In den vergangenen Wochen sei die Mannschaft mehrfach so nahe dran gewesen, „wir hätten einen Sieg jetzt auch mal verdient“.