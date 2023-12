Geänderte Termine für die Eltern-Cafés im Januar

Mit den Eltern-Cafés in Bad Saulgau und Pfullendorf gibt es seit November ein neues Angebot für (werdende) Mütter und Väter, die Kontakte zu anderen Eltern und Erziehungsberechtigten knüpfen möchten.

Im Café Schiller in Bad Saulgau findet das Eltern-Café immer am ersten Mittwoch im Monat statt - im Januar aufgrund der Feiertage aber erst am Mittwoch, 10. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr. Weitere Fragen beantworten Annette Mett, Telefon: 0162/2070636, Mail: [email protected], und Marina Beck, Telefon: 07571/102-4290, Mail: [email protected].

Das Eltern-Café im Café Moccafloor in Pfullendorf findet immer am ersten Montag im Monat von 9.30 bis 11 Uhr statt. Im Januar verschiebt sich der Termin auf Montag, 8. Januar. Ansprechpartnerinnen sind Martina Stecher, Telefon: 07571/102-4230, Mail: [email protected], und Anja Höfler, Telefon: 07571/102-4260, Mail: [email protected].