Gastspiel der zwölf Tenöre in Bad Saulgau verschoben

Um vier Monate verschoben wird das Gastspiel von The 12 Tenors in Bad Saulgau. Tourtechnische Gründe zwingen die Gruppe dazu, ihren Auftritt im Stadtforum vom 30. Dezember dieses Jahres auf Mittwoch, 30. April 2025, zu verschieben, teilen die Vertanstalter mit. Bereits gelöste Karten behalten ihre Gültigkeit. Karten in Bad Saulgau in der Tourist-Information, Telefon 07581/2009-15, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.kultopolis.com, www.reservix.de