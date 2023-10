Galeriegespräch mit Barbara Seifried ist einen Tag später

Das für 25. Oktober angekündigte Galeriegespräch mit Barbara Seifried findet aufgrund der Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl einen Tag später, am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Städtischen Galerie Fähre statt. Im Gespräch mit Galerieleiter Andreas Ruess gibt Seifried Einblick nicht nur in den aufwendigen Schaffensprozess ihrer Bilder, sondern auch in ihre künstlerische Haltung. Die Ausstellung dauert noch bis 26. November und ist geöffnet jeweils dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 5. November, findet in diesem Rahmen um 11 Uhr eine Matinée mit dem ukrainischen Akkordeon Duo Pankiv statt, das schon bei der Vernissage das Publikum begeisterte.