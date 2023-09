Acht WFV–Ehrungen, vier interne Ehrungen für Schiedsrichter, die seit 30 Jahren und länger Spiele leiten (der Verband ehrt nur bis 25 Jahre) sowie vier Ehrungen für Schiedsrichter, die ein rundes Einsatzjubiläum feierten. Das ist die „Bilanz“ des Kameradschaftsabends der Schiedsrichtergruppe Saulgau am vergangenen Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg. „Dank der Neulingskurse konnten wir junge Kameraden hinzugewinnen und alle Spiele besetzen“, sagte Obmann Anton Guth im Rahmen seines letzten Kameradschaftsabends. Halte der Trend aber an, werde man in absehbarer Zeit nicht mehr alle Spiele besetzen können. „Ich bin dankbar, dass Ihr diesen Weg mitgeht, euch für den Fußball einsetzt“, sagte er. Guth selbst führte die internen Ehrungen durch, die WFV–Ehrungen übernahm Gaetano Falcicchio, ehemaliger Regionalliga–Schiedsrichter und Mitglied im Verbandsschiedsrichterausschuss. Bei der Verbandsehrung für Falcicchio selbst, übernahm Guth, die Ehrung für Guth führte dann der Ex–Spitzenschiedsrichter durch. Guth scheidet im Januar 2024 bei der Hauptversammlung als Obmann der Schiedsrichtergruppe (SRG) Saulgau aus. Er teilte mit, dass Ausschussmitglied Florian Werkmann als Nachfolger kandidiere.

25 Jahre, Ehrennadel in Gold

Werner Guter (FV Neufra/Do) legte im März 1998 die Schiedsrichterprüfung ab, leitet Spiele bis zur Kreisliga A. Guth lobte ihn als „zuverlässig und gewissenhaft, der zur Zufriedenheit aller seine Spiele — 40 bis 50 pro Saison — leite. Dank seiner Einstellung zum Schiedsrichterwesen legten sein Sohn Michael (2016) und seine Tochter Melanie (2018) die Schiriprüfung ab. Guter begleite seine Kinder bei Spielleitungen. Er spielte in der Jugend und bei den Aktiven des FVN (bis 1998), war Vorstand Finanzen (1997 bis 2016) und Platzkassierer.

Rudolf Vogel (SV Binzwangen) legte 1998 die Schiedsrichterprüfung ab und leitet Spiele der Aktiven (20 bis 35 Spiele pro Saison). Er tritt als Nikolaus bei der alljährlichen Dezemberschulung der SRG auf und rüge und lobe die Kameraden mit gereimten Versen. Seit über drei Jahrzehnten engagiere sich Vogel ehrenamtlich im Verein. Er begann in der C–Jugend Fußball zu spielen, spielte bis 1996 aktiv, war ab 1991 stellvertretender Vorsitzender, Abteilungsleiter Fußball (1995 bis 2019), Jugendtrainer und forcierte die Gründung der Spielgemeinschaft mit dem TSV Ertingen, war zwei Jahre 3. Vorsitzender und ist seit 2021 Vorsitzender für Verwaltung. Außerdem wurde er in Friedberg für 500 Spiele geehrt.

Bernd Widmann (FC Blochingen) ist seit 1998 Schiedsrichter, leitet Spiele bei Aktiven und Jugend (2022/2023: 47; bis heute: 972). Er übernehme auch kurzfristig Spiele und sei eine wichtige Stütze für den Einteiler. Widmann spielte 16 Jahre aktiv (FC Blochingen, SV Ölkofen, SV Heudorf), engagiert sich als Jugendtrainer und ist seit einigen Jahren Vereinsschiedsrichterbeauftragter des FCB. Von 2015 bis 2018 gehörte er dem SR–Ausschuss an.

20 Jahre; Ehrennadel in Silber

Gaetano Falcicchio (FV Fulgenstadt) absolvierte den Neulingskurs im Januar 2005. Mit 17 Jahren pfiff er sein erstes Kreisliga–A-Spiel, wurde Assistent von Hubert Wetzel (Oberliga) und Leo Mimmo (Landesliga) und stieg 2009/2010 (Landesliga), 2010/2011 (Verbandsliga), 2011/2012 (Oberliga) und 2012/2013 (Regionalliga, acht Jahre, 77 Spiele; Assistent 3. Liga, 111 Spiele) auf. In der Regionalliga belegte er vordere Plätze, war 2018/2019 bester Schiedsrichter dieser Klasse, doch der Verband ließ in dieser Saison niemanden aufsteigen. Nach der Saison 2019/2020 schied er freiwillig aus. „Du warst immer ein Aushängeschild“, lobte ihn Anton Guth. Zum Abschied leitete der Jurist im Mai 2021 das WFV–Pokal–Finale TSG Balingen — SSV Ulm. Pro Saison pfiff er 40 Spiele in ganz Deutschland, engagierte sich lange Jahre im Ausschuss der Gruppe Saulgau, war im WFV Regionallotse (2017 bis '21). Seit Juli '21 ist er im Verbandsschiedsrichterausschuss (DFB Head–Coach, WFV–Coaching, Bindeglied zum DFB, Beobachter bis Regionalliga, Junioren– und Frauen–Bundesliga).

15 Jahre, Ehrennadel in Bronze

Dietmar Traub (SpVgg Pflummern–Friedingen) legte im Alter von 40 Jahren, 2008, die Schiedsrichterprüfung ab, gehört der SRG Saulgau an und „wechselte“ 2022/2023 zur SpVgg. Pflummern/Friedingen. Er leitet 20 bis 25 Spiele pro Saison, ist seit elf Jahren Staffelleiter der Kreisligen A1 und B1, saß elf Jahre im Bezirksjugendausschuss. Seine eigene Fußballkarriere musste er nach einem Schien– und Wadenbeinbruch beenden. Sein Sohn Christopher ist seit 2012 ebenfalls Schiedsrichter.

Florian Guth (FV Altheim) folgte im Jahr 2008 den Spuren seines Vaters Anton und legte die Schiedsrichterprüfung ab. Nach einem halben Jahr assistierte er in der Landesliga, nahm an einem Sichtungslehrgang der U15 teil. 2012/2013 stieg er in die Landesliga auf, war Assistent in Ober– und Verbandsliga. 2016/2017 gelang ihm der Wiederaufstieg in die Landesliga. Guth selbst spielte bis zur C–Jugend Fußball beim FV Altheim, musste dies aber nach Verletzungen beenden.

Franz Langenwalder (SV Sigmaringen) legte 2008 die Schiedsrichterprüfung ab — auf „Einladung“ von Charly Fischer, damals Arbeitskollege Langenwalders. Er engagierte sich bereits in der Jugendarbeit als Trainer der Bambini–Mannschaften vom TSV Sigmaringendorf–Laucherthal, später als stellvertretender Abteilungsleiter und Abteilungsleiter. 2007 erhielt er die Jugendleiter–Ehrennadel in Bronze. Er leitet 20 Spiele (Jugend, Kreisliga B) pro Saison und er besucht die Schulungen.

Marvin Reimann (SV Hochberg) legte im März 2011 beim Kompaktlehrgang in Waltersbühl in Wangen die Prüfung ab. Er pfiff zunächst für den FV Bad Saulgau und seit 2018/2019 für den SV Hochberg, pro Saison bis zu 40 Partien (Ewigenliste: 480 Spiele), einige Jahre bis zur Bezirksliga. Er war Assistent u.a. von Gateano Falcicchio. Seit 2018 sitzt er im Ausschuss (Schriftführer, SR–Info, Bestandsverwaltung, Laudationes). Er spielte selbst in der Jugend beim SV Bolstern und beim FV Bad Saulgau 04, musste aber seine Karriere wegen Verletzung beenden, half aber in der Reserve des SV Hochberg aus.