Furioses Ende der Kabarett- und Mundart-Tage

Mit der Buchung des Kabarettisten Maxi Schafroth ist den Verantwortlichen des Veranstaltungsprogramms im Stadtforum ein absoluter Glücksgriff gelungen. Schon Wochen zuvor war die Veranstaltung „Faszination Bayern“ bis zum letzten Platz auf der Galerie ausverkauft. Und die Begeisterung des Publikums sorgte für markerschütternde Lachsalven. Gibt es eine bessere Werbung für künftige Kabarett- und Mundart-Tage?

Maxi Schafroth als Quasselstrippe zu bezeichnen, ist maßlos untertrieben. Kaum nachvollziehbar, mit welch rasantem Sprechtempo er, begleitet von dem rollenden R seines Allgäuer Dialekts, serienweise Pointen ins Publikum pfefferte. Dass seine Sprüche bei dem etwa zweistündigen Programm Witz und Niveau behielten, ist sicherlich ein gewichtiger Teil seiner Beliebtheit. Ebenso wie seine Themen, die er auf das jeweilige Publikum und die regionalen Gegebenheiten zuschnitt. Zwar trug sein Programm den Titel „Faszination Bayern“. Doch kamen neben den Münchnern, die „zeigen, was sie haben“ auch die geizigen Schwaben ins Treffen, die bereits müffelnde Würste nur scharf anbraten, um sie noch zu genießen.

Schafroth, bärtig in grünem Filzhut, grauer Trachtenjoppe und brauner Kordhose, ist auf einem Bauernhof bei Memmingen aufgewachsen. Kein Wunder, dass er auch das Landleben und sich selber aufs Korn nahm. Der kaum Vierzigjährige war bei seinen Ausführungen ständig in Bewegung, vor allem oberschenkelabwärts. Mehrmals bewies er sich, begleitet von Moritz Gruber an der Gitarre, auch als ganz passabler Sänger, der gerne das Publikum zum Mitsingen eines Refrains einlud. Etwa jenen im Lied vom „Vadder der Honger hot ond schreit: „Kässpätzla will i.“ Klar, dass der ganze Saal postwendend aus voller Brust nach „Kässpätzle“ gierte. Und klar, dass das Publikum ihn dafür mit extra Beifall bedachte. Doch das reichte Schafroth nicht. Mit schaufelnden Armbewegungen forderte er noch mehr Begeisterung, worauf wahre Klatschorgien losbrachen.

Wie bei Veranstaltungen im Stadtforum häufig zu beobachten ist, stammte ein Großteil des Publikums nicht aus Bad Saulgau. Manche kannten Schafroth aus früheren Veranstaltungen oder durch das Fernsehen und waren ihm nachgefahren, nachdem sie seinen Auftritt in Bad Saulgau im Internet ausgetüftelt hatten. Oft hatten sich Freunde zusammengetan, die sich ein Auto teilten. Ein kluger Schachzug hinsichtlich der Parkplatzsituation, die durch den zu Ende gehenden Nikolausmarkt noch verschärft war. Im Rückblick auf die Kabarett- und Mundart-Tage stellte Vanessa Killenberger von der TBG fest, dass die Besucherzahlen aus Vor-Coronazeiten noch nicht ganz erreicht wurden. Doch sei man auf einem guten Weg. Selbst für den Auftritt von „Dui do ond de Sell“, den Doris Reichenauer allein stemmen musste, da ihre Kollegin erkrankt war, habe es kaum Absagen, dafür viel Lob gegeben. Positiv habe sich ausgewirkt, dass man die Auftritte nicht mehr in eine Woche gepresst, sondern in zeitlichem Abstand angeboten habe.

Für das kommende Jahr ist die Programmgestaltung schon nahezu abgeschlossen. Entsprechend dem kulturellen Auftrag, dem man sich verpflichtet fühle, habe man sich bemüht, bekannte Künstler zu buchen sowie Neueinsteigern eine Chance zu bieten, sich zu profilieren. Da bleibt zu hoffen, dass sich manche Kabarettfans, wie ein Besucherquartett aus Ehingen, dreimal oder öfters für einen Trip nach Bad Saulgau entscheiden. Zumal es hier eine gute Gastronomie gibt, die vor oder nach der Aufführung besucht werden kann.