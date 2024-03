Gut 44 Jahre bei der Landesbank Kreissparkasse: Auf diese lange Zeit kann Alois Zimmermann zurückblicken. Seit Anfang März ist der langjährige Vertriebsdirektor und Stellvertreter des Vorstands im Ruhestand, wo für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Einen Nachfolger gibt es auch schon.

Zahlreiche Weggefährten, Kolleginnen und Kollegen hatte die Landesbank Kreissparkasse ins Haus am Markt in Bad Saulgau zur Verabschiedung eingeladen, die von einem Streicherquartett der Musikschule Bad Saulgau musikalisch umrahmt wurde.

Beeindruckende Karriere

Vorstandsvorsitzender Michael Hahn würdigte die beeindruckende Bankerkarriere von Alois Zimmermann und nahm die Gäste mit auf eine Zeitreise zu seinen wichtigsten Stationen.

Am 1. September 1980 startete Alois Zimmermann seine Ausbildung zum Bankkaufmann. 1998 erhielt er die Ernennung zum Filialdirektor für den Regionalbereich Mengen und wurde nur drei Jahre später zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Landesbank Kreissparkasse berufen.

2003 übernahm Alois Zimmermann zusätzlich die Verantwortung für den Geschäftsbereich Immobilien-Zentrum und wurde dann, im Zuge der Umsetzung einer neuen Vertriebsstruktur im Jahr 2012, schließlich Vertriebsdirektor Privatkunden für das Gesamthaus und gleichzeitig Regionaldirektor für Bad Saulgau.

26 Jahre in Führungsverantwortung

„Lassen Sie mich zusammenfassen“, so brachte es der Vorstandsvorsitzende Michael Hahn in seiner Rede auf den Punkt, „fast 44 Jahre in unserem Haus, dessen Erfolg Sie wesentlich mitgeprägt haben, davon 36 Jahre voller Herzblut für den Vertrieb, 26 Jahre in Führungsverantwortung und 23 Jahre als stellvertretendes Vorstandsmitglied. In der Vielzahl der Jahre waren Sie auch über die Sparkasse hinaus durch Ihre aufgeschlossene und zupackende Art ein sehr gefragter und geschätzter Gesprächspartner“, führte Michael Hahn weiter aus, „und prägten so das Bild der Landesbank Kreisparkasse zuerst in Mengen und später in Bad Saulgau.“

Er dankte Alois Zimmermann auch persönlich für 14 gemeinsame Jahre vertrauensvoller und sehr angenehmer Zusammenarbeit und überreichte ihm als Zeichen der Anerkennung und des Dankes ein Geschenk.

Den guten Wünschen schlossen sich auch Personalratsvorsitzender Ralf-Peter Hipp, Weggefährten sowie Kolleginnen und Kollegen an und überreichten nach und nach zahlreiche weitere Geschenke. Dass es Alois Zimmermann bestimmt nicht langweilig wird, machte er in seiner Abschiedsrede deutlich: So hat der frische Rentner schon viele Ziele für die nächste Zeit: Unternehmungen mit der Familie und einige Reisen stehen auf dem Programm.

In die Fußstapfen von Alois Zimmermann tritt Mathias Hofmann, der die Position des Vertriebsdirektors Privatkunden und Leiter des Kundencenters in Bad Saulgau seit 1. Januar 2024 bereits innehat.

Ausbildung in Pfullendorf

Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Pfullendorf wechselte Mathias Hofmann 2008 zur Landesbank Kreissparkasse. Ab diesem Moment schritt er konsequent und kontinuierlich die Karriereleiter im Privatkundengeschäft der Sparkasse nach oben.

Zunächst startete er in der Personalreserve, wurde dann Nachwuchs-Privatkundenberater, kurz darauf Privatkundenberater in Sigmaringen. 2012 folgte der Schritt zum Filialleiter in Sigmaringendorf und nur fünf Jahre später folgte die Ernennung zum Regionaldirektor für Krauchenwies.

Ich wünsche Ihnen bei all Ihrem Tun stets ein glückliches und erfolgreiches Händchen. Michael Hahn

Michael Hahn betonte in seiner Ansprache, dass er sich sehr freue, gemeinsam den Weg mit Mathias Hofmann als Vertriebsdirektor Privatkunden und Leiter der Kundencenters in Bad Saulgau aktiv gehen zu dürfen. „Ich wünsche Ihnen bei all Ihrem Tun stets ein glückliches und erfolgreiches ,Händchen’“, so Hahn, der damit auch offiziell den Staffelstab an einen Hofmann übergab.