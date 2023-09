Fünf neue Lehrer am Störck–Gymnasium

Mit Julia Hölz, Selina Schoepe, Lucia Reck, Ulrike Elsner–Maier und Tobias Raeder hat das Störck–Gymnasium mit dem Schuljahresstart fünf neue Kollegen bekommen. Die aus Mochenwangen stammende Julia Hölz wird das Kollegium in den Fächern Ethik und Englisch verstärken. Ebenso aus der Ravensburger Ecke stammt Selina Schoepe. Sie studierte in Ulm Mathematik und Chemie. Lucia Reck kommt ursprünglich aus Hohentengen. Nach ihrem Referendariat in Ravensburg tritt sie jetzt ihre Stelle in Bad Saulgau in den Fächern Religion und Französisch an. Pfarrerin Ulrike Elsner–Maier aus Laiz wird die Fachschaft evangelische Religion verstärken. Der einzige Mann im Bunde ist Tobias Räder, der Deutsch und Geschichte unterrichten wird.