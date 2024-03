Frühling erwacht in Bad Saulgau mit viel Musik

Zehn Bands in zehn Lokalen: Wenn die Tourismusbetriebsgesellschaft (Tbg) Bad Saulgau zur Musiknacht lädt, dann herrscht musikalisches Frühlingserwachen. Am Samstag, 20. April, steigt ab 20.30 Uhr die inzwischen 21. Auflage der Bad Saulgauer Musiknacht, teilt der Veranstalter mit.

Gespielt wird Rock, Pop, Rock’n’Roll, Hardrock, Funk, Soul, RnB, Oldies, Blues, Country, Folk und vieles mehr - ob Cover oder eigene Songs. Die Livebands verwandeln Bad Saulgaus Innenstadt am 20. April wieder zur Partymeile. Der „Musiknacht-Bändel“ ist die Eintrittskarte für alle zehn Lokale. Er kostet im Vorverkauf 14 Euro (Vorverkauf ermäßigt mit SZ-Abokarte oder „goldene girocard“ der Volksbank Bad Saulgau, oder für Stadtwerkekunden) und an der Abendkasse 15 Euro.

Die Rockband Rebel Guns spielt im „Bohnenstengel“, Pig-Ass & the Hoodlums im „Café Stadtforum“, die Juice Cocker Band im „Franziskaner“. Italienische Musik gibt es mit Sandra Dell’Anna im „Jazzkeller“. Der Folkmusiker Klaus Balogh eröffnet in der „Kostbar“ die Musiknacht und übergibt gegen 21.30 Uhr an die Band Big Bang. The Wondeers ist im „Schwarzen Adler“ zu finden, Die Drahtzieher im „Tennessee Saloon“, böhse neffen in der Kneipe „Zum Bösen Onkel“, die2 im „No Name“, und Earl of Sound im Gasthaus „Zum Sternen“.

Die Einlasskontrolle wird der örtliche Oldtimerverein „Italia Classic“ übernehmen. Der Verein ist laut Mitteilung vielen durch das jährliche Oldtimertreffen auf dem Festplatz in Bad Saulgau ein Begriff, das dieses Jahr am Sonntag, 23. Juni, stattfinden wird.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Saulgau, Hauptstraße 56, Telefon 07581/200915, in der Volksbank Bad Saulgau (für Volksbankkunden) oder bei den Stadtwerke Bad Saulgau (für Energiekunden). Weitere Infos finden sich unter www.bad-saulgau.de/tourismus/Aktuelles