Der Gemeinderat Bad Saulgau ist in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag im Stadtforum bei zwei Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, die Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkunft an der Martin-Staud-Straße zu erhöhen. Die Mietkosten für aktuell 38 Flüchtlinge und 17 Menschen ohne festen Wohnsitz betragen demnach ab 1. Januar 2024 monatlich 270 statt bislang 190 Euro.

Steigende Strompreise

Die Verwaltung begründete die Erhöhung der Benutzungsgebühren mit den steigenden Strompreisen. Die Stadt unterhält für die Unterbringung der 55 Menschen vier Gemeinschaftsunterkünfte mit je zwei Etagen. Jeder Bewohner muss nach dem Jahreswechsel 80 Euro mehr für die Benutzung bezahlen - und zwar pro Wohnplatz und unabhängig davon, ob jemand in einem Zimmer mit drei oder vier Betten untergebracht ist.

Ich kenne Bewohner, die warten seit Jahren auf eine Wohnung. Doris Gaißmaier

Teilen sich beispielsweise vier Menschen eine Wohnung, sind das in Summe 1080 Euro. Gerlinde Frühbauer (SPD) und Baykal Ünal (Freie Wähler) stimmten gegen die Erhöhung. „Jeder der dafür stimmt, sollte sich mal die Situation in den Unterkünften anschauen“, sagte Ünal.

Schlechter Zustand

Das sieht Doris Gaißmaier vom Arbeitskreis „Fremde brauchen Freunde“ ähnlich. Die frühere SPD-Stadträtin verfolgte als Zuhörerin die Gemeinderatssitzung und habe bei der Erhöhung der Mietkosten ganz schön schlucken müssen.

„Ich verstehe die Verwaltung. Aber wenn man sich den reduzierten Zustand der Wohnungen anschaut, ist es nicht ganz gerechtfertigt.“ Gaißmaier kennt von vielen Treffen mit den Flüchtlingen die Wohnungen, die nicht gedämmt seien und in denen ständig etwas kaputt ginge.

Wasserschaden behoben

Eins der vier Häuser war wegen eines Wasserschadens nicht bewohnbar, weshalb die Bewohner auf die anderen Unterkünfte verteilt werden mussten. „Mittlerweile können aber alle vier Häuser wieder belegt werden“, sagt Bad Saulgaus Pressesprecher Thomas Schäfers auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Einzelzimmer für Berufstätige

In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag wurde angefragt, ob die inzwischen berufstätigen Flüchtlinge einzeln oder maximal zu zweit in den Unterkünften wohnen könnten. Ein Anspruch auf eine Einzelbelegung für berufstätige Flüchtlinge kann jedenfalls nicht erhoben werden. „Wir werden es nicht dauerhaft schaffen können, dass Berufstätige in Einzelzimmern untergebracht werden“, sagte Bürgermeisterin Doris Schröter.

Appell an Hauseigentümer

Noch lieber wäre es Elisabeth Gruber, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, dass berufstätige Flüchtlinge eine eigene Wohnung in Bad Saulgau finden würden. Sie weiß von zwölf Menschen, „die keine Chance auf eine Wohnung haben“. Daher appelliert Gruber an Haus- und Wohnungseigentümer, den Flüchtlingen, die beruflich Fuß gefasst haben und in Bad Saulgau bleiben wollen, Wohnraum anzubieten.

Der Zustrom an Flüchtlingen reißt nicht ab. Thomas Schäfers

Doris Gaißmaier würde sich wünschen, „dass man die Arbeiter in einem Haus zusammenführt“. Ihr ist klar, dass eine Einzelbelegung schwierig sein werde. „Aber das Konfliktpotenzial ist größer, wenn vier Menschen in einer Wohnung zusammenleben.“

Die Stadt Bad Saulgau ist außerdem auf weitere Flüchtlinge eingestellt. Zuletzt kamen vor etwa zwei Wochen sechs Syrer in die Gemeinschaftsunterkunft, in der viele Nationalitäten miteinander leben, darunter Flüchtlinge aus der Ukraine und aus Afrika. „Der Zustrom an Flüchtlingen reißt nicht ab. Wir werden vom Landkreis Sigmaringen sicherlich weitere Flüchtlinge zugewiesen bekommen“, ergänzt Thomas Schäfers.

Ausreichend Kapazitäten

Die Gemeinschaftsunterkunft hat derzeit noch ausreichend Kapazitäten, weil auch viele Flüchtlinge die Unterkunft nach einem kurzen Zeitraum wieder verlassen. „Es ist ein ständiges Kommen und Gehen“, so Schäfers. Weitere bauliche Maßnahmen seien daher aktuell nicht erforderlich. Pflicht der Stadt sei es dennoch, den zugewiesenen Flüchtlingen einen Platz anzubieten.

Die Verwaltung würde sich aber auch darüber freuen, wenn - so wie von Elisabeth Gruber vorgeschlagen - Eigentümer Wohnraum an Berufstätige vermieten würden. „Ich kenne Bewohner, die warten seit Jahren auf eine Wohnung“, ergänzt Doris Gaißmaier, die aber auch positiv erwähnt, dass unter anderem die Baugenossenschaft Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt hat.