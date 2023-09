Firma Procast verlässt Bad Saulgau Ende 2024

Die Gießereifirma Procast an der Josef–Bautz–Straße verlässt Ende 2024 den Standort Bad Saulgau. Der Landmaschinenhersteller Claas ist Vermieter der Immobilie, die er ab 2025 für eigene Zwecke nutzen will. Die Procast GmbH beschäftigt 80 Mitarbeiter, die Anfang der Woche darüber informiert wurden.

Planungssicherheit und mehr Zeit

In den Verhandlungen um eine Mietvertragsverlängerung für ihren Standort Bad Saulgau hat die Procast GmbH nach eigenen Angaben zumindest einen Zwischenerfolg erreichen können. Denn der Vertrag zwischen Procast und der Claas–Gruppe wird letztmalig um ein Jahr bis Ende 2024 verlängert. Die Mietverträge hatten nach Auskunft von Claas immer eine Laufzeit von zwei Jahren und wurden regelmäßig verlängert. Eine weitere Verlängerung ist jedoch nicht in Aussicht. Und trotzdem: „Die Verlängerung des Mietvertrags gibt uns und vor allem unseren Kunden und Beschäftigten Planungssicherheit und ausreichend Zeit für eine Verlagerung der Kundenaufträge“, sagt Graziano Sammati, Geschäftsführer von Procast.

Woher die Kunden sind

Die Procast Gruppe — so heißt es in der Pressemitteilung — ist eine der führenden Kundengießereien in Europa. Als Komplettsortimenter kann Procast seinen Kunden alle Leistungen anbieten: Konstruktion, Design, Guss, mechanische Bearbeitung, Beschichtung und Montage von Eisengussbauteilen. Procast verfügt über Fertigungskapazität von 75.000 Tonnen Gussprodukten. Die Kunden stammen aus dem Maschinen–, Nutzfahrzeug– und Werkzeugbau. Rund 300 Mitarbeiter sind an insgesamt drei Standorten im Einsatz. Der Hauptsitz befindet sich in Gütersloh. Die Firma Procast übernahm vor einigen Jahren als neue Eigentümerin Claas Guss, nachdem sich die Claas–Gruppe von ihrem Gießereigeschäft in Bad Saulgau und an den Standorten in Gütersloh und Nortorf getrennt hatte, um sich durch den Verkauf der drei Standorte eine gute Zukunft zu sichern.

Inmitten des Betriebsgeländes

Die von Procast gemietete Immobilie liegt inmitten des Betriebsgeländes der Firma Claas, die ihre Immobilie künftig für eigene unternehmerische Aktivitäten nutzen will. „Wir konzentrieren uns aktuell auf die Neugestaltung unserer Logistik und der Montagebereiche. Langfristig wollen wir aber auch im Bereich der Lackierung und Vorfertigung weiter investieren“, sagt Ulrich Nickol, Claas–Geschäftsführer in Bad Saulgau, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Neuer Standort scheidet aus

Heißt im Umkehrschluss für Procast: „Ohne langfristige Lösung sehen wir an diesem Standort keine Zukunft für uns“, so Graziano Sammati. „Das bedauern wir. Denn wir haben in Bad Saulgau eine sehr gut qualifizierte und leistungsfähige Belegschaft. Der Standort war gut ausgelastet und schreibt gute Zahlen.“ Procast prüfte zudem, ob und unter welchen Bedingungen in Bad Saulgau ein neuer Standort aufgebaut werden könnte. „Allerdings lässt das die aktuelle Energiepolitik leider nicht zu. Als energieintensives Unternehmen würden wir für die dazu nötigen Investitionen von den Banken keine Finanzierung bekommen, oder nur zu sehr ungünstigen Konditionen. Das macht es leider wirtschaftlich uninteressant, vor Ort in einen neuen Standort zu investieren“, sagt Sammati.

Verhandlungen beginnen

Das Unternehmen hat die rund 80 Beschäftigten — davon zehn in der Verwaltung und 70 in der Fertigung — sowie den Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss bereits über die Verlängerung des Mietvertrags und dessen Auslaufen Ende 2024 informiert. Die Geschäftsführung nimmt die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und Sozialplan umgehend auf. Allen Beschäftigten soll ein Anstellungsverhältnis an anderen Procast–Standorten angeboten werden. Ferner bietet das Unternehmen an, die Beschäftigten bei der Suche nach einer Anschlussbeschäftigung zu unterstützen. Und auch die Firma Claas zeigt Gesprächsbereitschaft mit den Beschäftigten. „Procast–Mitarbeiter können sich jederzeit bei Claas bewerben“, so Ulrich Nickol.

Guter Arbeitsmarkt

Die anderen Standorte von Procast sind von der Schließung nicht betroffen. Dort läuft der Betrieb wie gewohnt weiter und es wird keine Entlassungen geben. „Auch wenn die Kolleginnen und Kollegen wussten, dass der Moment irgendwann kommt, ist es natürlich keine schöne Nachricht, dass wir hier Ende 2024 schließen müssen“, sagte Sammati. „Allerdings ist der Arbeitsmarkt in der Region sehr gut: Fachkräfte sind stark gesucht und die Beschäftigten überwiegend sehr gut qualifiziert. Die Voraussetzungen sind also gut, nach Ende 2024 schnell eine adäquate Anschlussbeschäftigung zu finden“, ergänzt Sammati.

Nahtloser Übergang

Die Aufträge, die in Bad Saulgau gefertigt werden, werden bis Ende 2024 von anderen Standorten der Procast GmbH übernommen. Procast unterhält Fertigungsstandorte in Gütersloh, Nortorf, Kiel und Abadiño in Nordspanien. „Für die Kunden, die von Bad Saulgau beliefert werden, wird es einen nahtlosen Übergang geben. Alle unsere Standorte sind gut ausgerüstet, sämtliche Aufträge aus Bad Saulgau zu übernehmen. Wir werden weiterhin in derselben Qualität und mit derselben Termintreue beliefern wie bisher auch“, ergänzt Sammati.