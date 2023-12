Zufrieden war auch ein prominenter Zaungast des Kampfabends, Ex-Weltmeister Firat Arslan, der nach Bad Saulgau gekommen war, um den Kampf Umut Camkirans zu verfolgen. Arslan machte mit den Fans Selfies und stellte sich den Fragen. „Umut hat heute einmal mehr seine Explosivität gezeigt. Er hat eine 95-prozentige K.o.-Quote. Warum, das hat er heute Abend eindrucksvoll bestätigt“, sagte der Göppinger.

Ringrichter-Entscheidung ist richtig

„Es war völlig richtig, den Kampf abzubrechen. Das hat Ringrichter Jürgen Langos (leitet seit 1998 internationale Kämpfe, darunter viele WM, d. Red.) absolut richtig gemacht. Jürgen Langos ist ja ein erfahrener Ringrichter, der schon viele Kämpfe geleitet hat und er hat Eddy Delibaltaoglu zurecht rausgenommen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, einen sehr guten Hauptkampf des Abends gesehen“, lobte Firat Arslan die beiden Kämpfer.

Karriereende mit 53

Gleichzeitig lobte der 53 Jahre alte dreifache Familienvater, der in Göppingen eine Box- und Kickboxschule betreibt, die Veranstaltung. „Das war eine tolle Veranstaltung, ein tolles Publikum hier in Bad Saulgau.“ Bad Saulgau habe sich mit diesem Kampfabend durchaus für eine Neuauflage empfohlen, so Arslan, der während seiner aktiven Karriere durch seine leidenschaftliche Weise zu kämpfen und seine menschlich offene Art abseits des Rings zum Publikumsliebling avanciert war.

Sieg gegen Hill als größte Stunde

Der in Donzdorf lebende Arslan hatte selbst erst vor kurzem seine Karriere beendet. Am 21. Oktober 2023, im Alter von 53 Jahren, hatte er durch technischen K.o. in der sechsten Runde gegen den Bosnier Edin Puhalo den WM-Titel der Gold World Championship, einen nachrangigen Weltmeisterschaftstitel der WBA, gewonnen. Damit löste er Box-Legende Bernard Hopkins als bis dahin ältesten Boxweltmeister ab.

Seinen absoluten Höhepunkt hatte Arslan im Jahr 2008, als er im Kampf gegen Virgil Hill den WM-Titel im Cruisergewicht geholt hatte. Er schlug den Bezwinger von Henry Maske nach Punkten und verteidigte den Titel in der Folge. Von 67 Profikämpfen hat der Rechtstausleger (linke Schlaghand) 55 gewonnen (40 K.o., neun Niederlagen, drei Unentschieden).